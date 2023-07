ROTARY CLUB VOTUPORANGA – Bruno Arena encerra mandato como presidente em noite de muitas homenagens

DANILO LIÉVANA DE CAMARGO

A tradicional “Bacalhoada do Divaldinho” foi o prato escolhido para o jantar que encerrou, na última terça-feira (27) o mandato do casal Bruno Arena e Juliana Castelo Branco, da presidência do Clube e da Casa da Amizade do Rotary Club de Votuporanga, um dos mais antigo da cidade. A mesa principal contou com as presenças do prefeito Jorge Augusto Seba e da Primeira Dama, Rose Seba; do presidente da Câmara Daniel da David, que estava com a esposa Rose; do casal governador do Rotary Distrito 4480, jornalista José Luiz Pavam e Rita de Cássia; do ex-governador José Luís Sanches Vargas e da esposa Maria Luiza.

A 45ª reunião ordinária serviu para encerrar o mandato de Bruno e Juliana, que se iniciou em 1º de julho de 2022 e se encerra hoje, dia 30 de junho. “Quando menos se espera já estamos entregando o bastão. Como se diz no militarismo: as reuniões demoram a passar, mas os anos passam rapidamente, é claro, sempre achamos que poderíamos ter feito mais”, disse Bruno em seu pronunciamento.

Bruno explicou que começou sua presidência com pouca experiência de Rotary, e que aprendeu muito com o conselho presidencial que é formado pelos 5 membros mais antigos do Clube, e afirmou, “apenas dois deles já somam mais de 100 anos de Rotary Votuporanga: o Walter Costa, com 61 anos de clube e o governador José Luiz Sanches Vargas, que completou 40 anos de clube”.

Bruno disse que nas duas gestões passadas, tempo de Pandemia, o clube só realizava reuniões on line. Em seu início de mandato aconteceram as primeiras reuniões presenciais ele conta que os associados foram perdendo o receio da convivência e confessou: “Eu aprendi que o companheirismo é um dos pilares do Rotary e por isso descobrimos dentro do nosso quadro de associados as maravilhas da costelada do Pacheco e as sardinhas portuguesas do Renatão”.

Em seu resumo do ano rotário o presidente Bruno disse que pode contar com a atuação resiliente no fortalecimento do quadro social do associado Aires Fernando Cruz Francelino, que ajudou na posse dos novos associados Rodrigo, Fábio, Luciano e Nelson Seraphim.

Bruno conseguiu resgatar como ‘honorários’ os associados Antonio Carlos de Camargo, Rames Cury e Joaquim Figueira da Costa, que há muito não saíam de suas casas, mas saíram para se tornarem membros honorários.

Bruno disse que em termos de projetos, o Lar Celina e o Frei Arnaldo foram os mais beneficiados, pois receberam dois projetos distritais: um de lixeiras seletivas e outro de uma sala de letramento. Houve também um patrocínio à equipe de robótica que fica no frei Arnaldo, “Um orgulho para nossa cidade. Nosso Rotary está na camiseta que estão utilizando nos campeonatos”, contou.

Com o objetivo de voltar a fazer eventos no Clube, Bruno contou que por meio de uma parceria entre a Roma Academia de Danças e o músico Anisinho, foi realizado o baile dançante dos anos 80. Já na área de imagem pública coube ao associado Dirceu Liévana de Camargo coordenar uma equipe para montar uma página do Clube no Instagran, “página esta que usamos para divulgar o nome da nossa instituição nas campanhas de vacinação e de arrecadação de alimentos e se alguém ainda não nos segue, sigam o rcvotuporanga”, convidou Bruno.

Bruno ainda usou de seu pronunciamento de despedida para enaltecer o trabalho de Antonio Carlos Frederico e Walter Ferreira da Costa, de divulgação de informações rotárias e de comissão de companheirismo, respectivamente.

O presidente ainda agradeceu ao vice-presidente Romualdo Castelhone, Mauro Anzai, Leandro, Osvaldo ao Marcos Laraya, Dr. Menechelli, Lourenço, Antonio Robert, Jesus e Nelson, além dos associados Lupércio, Guena e Adauto Mariola.

Honrarias

A primeira a ser homenageada foi a colaboradora Nice que foi a responsável pelos jantares e limpeza do clube. Na sequência, Bruno agradeceu a esposa Juliana Castelo Branco, por ter aceito a árdua missão de ser presidente da Casa da Amizade, mesmo acumulando seu trabalho e um filho pequeno. Juliana recebeu o título de Companheira Paul Harris pelo seu trabalho.

Outra homenageada da noite foi Eliane Rico Camargo, que segundo Bruno, “Uma grande aliada que sempre esteve em auxílio a Juliana nos bastidores, sempre propondo novos projetos”.

Para finalizar as homenagens o associado Guena recebeu a honraria “Paul Harris”, em se manter sempre disponível ao clube.

Bruno Arena encerrou a cerimônia pedindo uma salva de palmas a todos os membros do Rotary Club de Votuporanga, entidade que completou 71 anos, no último dia 28 de maio.

