Rotary Club Novo Milênio doa seis cadeiras de rodas ao Lar São Vicente de Paulo 

O Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio entregou nesta terça-feira (18), seis cadeiras de rodas e uma de banho para o Lar São Vicente de Paulo.

A entrega dos equipamentos foi feita pela presidente do clube, Rita de Cássia Regonatto Pavam, que estava acompanhada de seu esposo, governador assistente do Grupo XV, José Luiz Pavam, e da rotariana Maria de Lourdes Minhoto Salvanha, à coordenadora do Lar, Josiane Maria Garcia.

Além das cadeiras, produtos de última geração, o clube rotário entregou ainda diversos aparelhos eletrônicos destinados a aferição de pressão e outros exames para os internos do Lar.

Atualmente, Lar São Vicente presta atendimento, em sistema de internato e permanente, a 60 idosos, sendo que muitos têm dificuldades de locomoção.

De acordo com a presidente Rita de Cássia, os recursos para aquisição das cadeiras e equipamentos são provenientes do projeto de Subsídio Distrital do Rotary (4480), que tem como atual governador o empresário Aldecir Clayton Ligeiro.

Ainda segundo Rita de Cássia, também foram utilizados recursos oriundos de promoções realizadas pelo clube rotário votuporanguense junto à comunidade.