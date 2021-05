Rotary Club Novas Gerações presta homenagem a colaboradora da Santa Casa

Ionice Maria da Silva atua 33 anos no Hospital e ganhou reconhecimento profissional do clube de serviço, em uma noite especial.

Há 33 anos, a auxiliar de limpeza Ionice Maria da Silva tem a Santa Casa de Votuporanga como seu segundo lar. Em toda sua trajetória na Instituição, foram muitas histórias, amizades e vínculos formados. Nesta quarta-feira (19), Ionice foi protagonista de uma noite especial do Rotary Club Novas Gerações.

A colaboradora do Hospital conquistou o reconhecimento profissional junto ao clube, presidido por Lucimar Fantini Albarello. Em uma cerimônia on-line, ela recebeu uma justa homenagem e ganhou um quadro, flores e uma cesta de café da manhã, entregues em sua casa pelo seu filho Renan.

A noite foi prestigiada pelo provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana e pela supervisora de área de apoio, Carla Angélica Cândido, além de dezenas de companheiros do clube.

Lucimar ressaltou a ação. “A iniciativa busca valorizar pessoas que se destacam pelos serviços prestados em prol à população. São profissionais que tratam os demais com carinho e que são do bem”, contou.

Ionice foi selecionada, para representar as equipes da linha de frente da COVID-19. “Sabemos de todas as dificuldades desta pandemia e pensamos em prestigiar cada um de vocês. Ionice foi indicada, pelo perfil profissional e 33 anos de dedicação”, disse a presidente do Rotary.

A homenageada ficou muito emocionada. “Quando soube da iniciativa, fiquei com vergonha, mas muito feliz. A Santa Casa é meu segundo lar. Em 33 anos, vi muitos amigos saírem, mas também ganhei novos colegas. Aposentei há dois anos e não tenho intenção de ir embora. Obrigada pela homenagem”, disse.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou Rotary pela iniciativa. “É extremamente gratificante prestigiar uma cerimônia em que nossos colaboradores são reconhecidos profissionalmente. Ionice é um exemplo de pessoa dedicada, que ama o que faz, muito gentil e alegre, representando muito bem nossas equipes. Agradeço ao Rotary Novas Gerações pelo gesto”, concluiu.