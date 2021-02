Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio entrega equipamentos ao Lar São Vicente de Paulo 

Aparelhos de fisioterapia destinados aos idosos foram adquiridos através de projeto de Subsídio Distrital, com apoio da governadora Lourdinha Dalto. No ato de entrega, esteve presente também o governador assistente do Distrito 4480, José Luiz Pavam.

O Rotary Club de Votuporanga Novo Milênio entregou nesta sexta-feira (19), ao Lar São Vicente de Paulo de Votuporanga/SP, vários equipamentos de fisioterapia para idosos, adquiridos através de projeto de Subsídio Distrital, com apoio da governadora Lourdinha Dalto. No ato de entrega, esteve presente também o governador assistente do Distrito 4480, José Luiz Pavam.

O projeto teve início no ano rotário 2019-20, quando era presidente do clube a psicóloga Rosely Eleutério Rodrigues, e concluído neste ano, na presidência de Sidnei Cirino Moreira Leite. A coordenação foi toda da professora Maria Lúcia Vargas.