Rotary Club de Votuporanga entrega aparelho de ultrassom para Unidade de Saúde da Família do Município

O Rotary Club de Votuporanga, em parceria com a Fundação Rotária, entrega nesta quarta-feira (24/06), às 16 horas, um aparelho de ultrassonografia para a Unidade de Saúde da Família “Daniele Cristine Lamana”, gerida pelo município. Trata-se de um projeto de serviço de ultrassom para a Clínica da Mulher e da Criança, voltada para a Zona Norte da Cidade. O aparelho e demais equipamentos estão orçados em R$ 160 mil e projeto contou ainda com diversas parcerias, que contribuíram com recursos financeiros: Distritos Rotários 4480, com sede em São José do Rio Preto; 4470 – Noroeste Paulista e Mato Grosso do Sul; Distrito 4851, da Argentina; Rotary Club de Taichung Tatum, Taipei-Taiwan e Prefeitura de Votuporanga.

O objetivo é proporcionar atendimento em exames de ultrassom de várias especialidades médicas para a saúde pública de Votuporanga. A cerimônia de inauguração deverá contar com a presença do prefeito João Dado, vereadores, do presidente do Rotary Club de Votuporanga, Edivam Munhos Sanches, rotarianos e convidados. Para Edivam, o Rotary cumpre mais um compromisso com a comunidade votuporanguense, que é de servir e proporcionar o melhor atendimento em diversas áreas e, neste caso na saúde.