Rotary Club 8 de Agosto lança concurso ‘O Melhor Estudante de Votuporanga’

O concurso chega em sua 20ª edição, reconhecendo, valorizando, incentivando os grandes talentos da escola pública da cidade.

Por Andrea Anciaes

Nesta quinta-feira (1º.set) aconteceu o lançamento do concurso ‘O Melhor estudante de Votuporanga 2022’ que contou com diversas autoridades além do dirigente regional de Ensino do município, Presidente do Rotary Club Oito de Agosto, diretores de escolas públicas e particulares.

O concurso que é promovido pelo Rotary Club Oito de Agosto de Votuporanga e já está na sua 20ª edição tem como objetivo: reconhecer, valorizar, incentivar e premiar os grandes talentos da escola pública da cidade.

Podem participar os alunos de 9º ano regularmente matriculados e frequentando umas das escolas públicas de Votuporanga.

As inscrições para o concurso devem ser entregues na Diretoria Regional de Ensino de Votuporanga, localizada na Rua Brasília, 3430 – Vale do Sol, até o encerramento do expediente da sexta-feira, dia 07/10/2022.

A prova que vai selecionar os 10 melhores estudantes será realizada no domingo, dia 20/11/2022, às 7:30h, no Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia de São Paulo (IFSP) – que fica na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014 – Pozzobon.

As premiações são para os 10 primeiros classificados, sendo bolsas integrais de estudo das escolas: Colégio Unifev (2), Passo a Passo (1), Dinâmica (1) e o Piconzé/Anglo (1), além de assinaturas de jornais como o Diário de Votuporanga e outros prêmios. A reunião festiva de premiação dos vencedores do concurso será realizada na segunda-feira, dia 12 de dezembro, às 20h, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Teatro Municipal).