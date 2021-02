Rose Seba visita Conselho Tutelar e oferece apoio do Fundo Social

Presidente do FSS esteve na unidade acompanhada do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, e se colocou à disposição para colaborar com o trabalho já desenvolvido.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama, Rose Seba, visitou nesta semana o Conselho Tutelar de Votuporanga. Ela esteve acompanhada do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, gestor responsável administrativamente pelo Conselho. Rose conheceu de perto as ações desenvolvidas pelos conselheiros e se colocou à disposição para colaborar com o trabalho.

Os conselheiros tutelares Osmair Francisco, Cristiana Pereira, Beatriz Vieira Cavalari, Cleber de Lima Dias e Celma Lucia Fraga Lima receberam a presidente e o secretário e apresentaram as ações do órgão de defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.

“Sempre trabalhamos em projetos sociais e agora teremos a oportunidade de fazer isso para toda a população de Votuporanga na administração que estamos construindo a cada dia. Estamos sempre juntos, unindo forças para oferecer melhor atendimento a todos”, disse a presidente do Fundo Social.

Rose aproveitou a oportunidade para divulgar o projeto Roupas Solidárias, uma iniciativa do Fundo Social que disponibiliza roupas e calçados para pessoas em vulnerabilidade social. “Avisem os atendidos de vocês que estamos à disposição para atender as famílias”, falou.

O secretário Emerson Pereira ressaltou que a primeira-dama tem uma trajetória respeitável de prestação de serviços à comunidade, além de vocação humanitária na área social. “Levando em consideração a sua experiência de vida, não tenho dúvidas de que Rose Seba fará um ótimo trabalho para os mais necessitados”, elogiou. Emerson mais uma vez ofereceu todo suporte dos Direitos Humanos ao Conselho Tutelar, apoiando nas ações e trabalhos realizados.

Atendimento

O Conselho Tutelar fica na rua Tietê, n.º 3059, no bairro Santa Eliza. O telefone para informações é o 3422-2288. O celular de plantão do Conselho Tutelar para finais de semana e feriado é o 98134-5442.