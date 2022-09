Rony busca marca de Gabriel Jesus após Palmeiras vetar negociação 

Atacante precisa de mais um gol para igualar os números do jogador do Arsenal e seleção brasileira em 2016 pelo Verdão. Clube não quis negociá-lo com o Catar nesta janela.

A janela de transferências do Catar fechou na última quarta-feira (14.set), e o Palmeiras segurou Rony, apesar da sondagem de uma equipe não revelada do país.

O clube não quis perder seus principais jogadores neste fim de temporada, já que busca o título brasileiro – o Verdão é o líder com oito pontos de vantagem, e o camisa 10 é parte importante na campanha.

Artilheiro do Palmeiras no Brasileirão com nove gols, ele é também o goleador alviverde ao longo toda a temporada, com 20 gols.

Caso faça mais um gol, Rony vai igualar a marca de Gabriel Jesus, que em 2016 marcou 21 vezes e foi o artilheiro palmeirense naquela temporada. Desde então, nenhum outro atleta fez mais de 20.

É praticamente certo que o camisa 10 terminará o ano como o jogador do Verdão com mais gols, pois seu concorrente direto é Raphael Veiga, que marcou 19 vezes, mas operou o tornozelo e volta apenas em 2023. Gustavo Scarpa é o próximo na lista, com 10.

Um dos jogadores de confiança de Abel Ferreira, Rony se manteve como o centroavante titular, mesmo depois das contratações de Merentiel e Flaco López na janela de meio de ano. Até por isso, o treinador não quis que ele fosse negociado.

Diante de sua importância, a diretoria comunicou aos empresários dele que não gostaria nem de ouvir uma proposta do Catar. Falava-se na possibilidade de uma oferta que chegaria a 15 milhões de euros (R$ 78 milhões) – o Verdão tem 50% dos direitos do atacante.

A postura da diretoria alviverde foi de manter seus principais nomes apesar de sondagens do exterior, pensando na disputa dos títulos desta temporada. Além de Rony, Danilo foi outro jogador com consultas do exterior que o Palmeiras nem topou abrir negociações.

No fim do ano, quando as janelas internacionais abrirem novamente, é possível que uma negociação volte a ser debatida, mas o Palmeiras pensa apenas nas 12 rodadas finais do Campeonato Brasileiro, sendo que neste domingo terá o clássico contra o Santos.

Rony, com vínculo até dezembro de 2025, também diz pensar apenas nos próximos jogos. Isto porque o Brasileiro é um título inédito para ele, que já ganhou pelo Verdão dois Paulistas, duas Libertadores, uma Recopa e uma Copa do Brasil.

“A gente sabe que as coisas acontecem no momento certo, hora certa. Meu foco total é no Palmeiras, até para deixar tranquilo o torcedor. Eu estou focado nessa competição, que é algo que vai ser inédito, pode ser meu primeiro título Brasileiro, então é foco total. Meu objetivo é só ser campeão”, resumiu, no último sábado.

Próximo compromisso

O Palmeiras enfrenta o Santos, neste domingo, às 18h30, em São Paulo, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Verdão lidera o torneio com 54 pontos, oito acima do Internacional, atual vice-líder. Restam 12 rodadas para o término da competição.