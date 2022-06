Rony brilha, Palmeiras vence o Cerro Porteño e coloca um pé nas quartas de final 

Atacante esbanjou oportunismo e se destacou ao lado de Scarpa no duelo em Assunção; Murilo ainda fez o terceiro na reta final da partida.

O Palmeiras deu um grande passo rumo às quartas de final da Libertadores. Na noite desta quarta-feira (29.jun), em Assunção, no Paraguai, o Verdão venceu o Cerro Porteño por 3 a 0, com dois gols de Rony e um de Murilo, na partida de ida das oitavas de final do torneio.

Após um primeiro tempo pouco produtivo de ambos os times, a equipe de Abel Ferreira sobrou na etapa final e ligou o modo “copeiro”. Com Scarpa em grande fase, participando de dois gols, Rony fez a diferença com oportunismo – na reta final, o zagueiro Murilo, sempre letal no ataque, fez o terceiro. O time paraguaio pouco fez para incomodar o rival brasileiro e se complicou logo na primeira partida. O sonho do tetra (tri seguido) está vivo na Academia de Futebol.

E agora?

No jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (6.jul), às 19h15, no Allianz Parque, o Palmeiras pode até perder por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. O Cerro precisa ganhar por três gols para levar a decisão aos pênaltis ou por quatro para avançar direto. Quem passar, encara o classificado de Atlético-MG x Emelec.

Próximo compromisso

Porém, antes de reencontrar o Cerro Porteño, na próxima quarta, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, o Verdão tem compromisso pelo Brasileirão. Neste sábado (2.jul), às 21h, o time de Abel Ferreira recebe o Athletico, em casa, pela 15ª rodada da competição.

*Com informações do ge