Romero vira “9” com António Oliveira e assume artilharia do Corinthians em 2024 

Paraguaio entrou na segunda etapa e anotou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Londrina.

O cancelamento do amistoso do Paraguai contra a Rússia, em virtude do atentado que vitimou mais de 100 pessoas, obrigou Ángel Romero a retornar mais cedo para o Corinthians. A volta antecipada, em campo, terminou de maneira positiva para o paraguaio, que assumiu a artilharia do Timão na temporada e está próximo de se tornar o maior goleador estrangeiro da história alvinegra.

Com dois gols na vitória sobre o Londrina, em amistoso que terminou com vitória alvinegra por 3 a 0, Romero chegou a sete bolas nas redes e ultrapassou Yuri Alberto, reafirmando a eficiência com a qual iniciou a temporada 2024.

Nas contas gerais, Romero soma 53 com a camisa alvinegra, apenas um a menos do que Paolo Guerrero, autor do gol responsável por dar ao clube o título do bicampeonato mundial, em 2012.

Mais do que simplesmente os números positivos, Romero se mostra útil para o treinador português ao se destacar na posição de centroavante. António Oliveira tem investido no camisa 11 como um “9” e recebe respostas positivas diante dos testes.

Romero soma quatro gols atuando centralizado sob o comando do treinador português. Antes desta quarta-feira, o paraguaio já havia marcado duas vezes na vitória por 3 a 0 sobre o Cianorte, pela primeira fase da Copa do Brasil.

A nova função deve ser uma tendência para o restante da temporada, mesmo diante da concorrência de Pedro Raul (atual titular) e Yuri Alberto, que atualmente joga mais aberto no esquema armado por António Oliveira.

“Fico feliz de jogar. Ele pediu para jogar de 9 hoje, estou à disposição onde ele achar melhor eu jogar. Estou começando a conhecer mais essa posição de centroavante, não joguei muitas vezes, mas agora é se adaptar ao sistema do treinador”, disse, em entrevista à “ESPN”.

“Os companheiros estão ajudando muito, a bola está chegando e estamos ganhando os jogos”, acrescentou.

Romero e o Corinthians agora se concentram no retorno das partidas competitivas da temporada.

Na próxima terça-feira, a partir das 21h30, o Timão encara o Racing, em Montevidéu, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Será o primeiro duelo do Timão, em competição, desde a vitória por 2 a 0 sobre o São Bernardo, no último dia 14, pela segunda fase da Copa do Brasil.

*Com informações do ge