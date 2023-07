Romero ressurge no Corinthians e quer ficar: “Não vou desistir” 

Atacante voltou na partida contra o Universitario: “Se a diretoria não me quiser mais, pode falar comigo”; paraguaio virou guia de Rojas em São Paulo.

Foram 48 dias entre os minutos jogados no empate sem gols contra o Argentinos Juniors, em Buenos Aires, pela Conmebol Libertadores, e os minutos que atuou na vitória por 1 a 0 contra o Universitario do Peru, pela Sul-Americana, na noite de terça-feira. Mas Romero voltou a jogar.

Com contrato com o Corinthians até o fim 2024, Romero diz que não passa pela sua cabeça deixar o clube neste momento. Uma saída ocorreria apenas por decisão da comissão e da diretoria: “Todo mundo já me conhece, não vou desistir, vou continuar lutando pelo meu espaço no Corinthians. Mas depende, é falar com a diretoria. Se eles preferirem não me utilizar mais, é só falar comigo. Mas penso no Corinthians, estou feliz aqui, me readaptando ao clube, fiquei feliz de entrar e sair com uma vitória. Ainda ninguém da diretoria falou comigo (sobre propostas).”

Romero tem 17 jogos no ano, sendo apenas quatro como titular. Contra o Universitario, entrou no segundo tempo na vaga de Guilherme Biro.

“Eu trabalho para ter minutos. É muito difícil voltar depois de quatro anos. A gente precisa de continuidade. Se você não tem sequência, fica mais difícil de performar no campo. Eu vinha sem jogar no México, nossa temporada lá acabou em outubro, aqui no Brasil iniciamos a pré-temporada em dezembro, eu estava com dificuldades físicas, tive uma torção de tornozelo no começo do ano, tudo isso me dificultou. Hoje ganhei muita massa muscular para voltar bem”, destacou.

Estrangeiro com mais jogos com a camisa do Timão (239), Ángel Romero agora tem auxiliado outro paraguaio em São Paulo: o meio-campista Matías Rojas, que foi anunciado pelo clube na terça-feira.

“Estou ajudando o Rojas a pegar carro, casa…Ele é muito bom jogador, muito boa pessoa também. Um jogador de seleção que vai acrescentar muito ao nosso time. Não é fácil se adaptar ao Corinthians. Que ele se adapte rápido e ajude nosso time, pois estamos precisando muito”, explicou Romero.

Pelo Corinthians, Romero marcou 38 gols e conquistou os títulos do Brasileirão (2015 e 2017) e Paulistão (2017 e 2018).

Próximo compromisso

O Corinthians volta a campo neste sábado, contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil, às 16h30, na Neo Química Arena.