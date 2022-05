Rogério Fernandes conclui curso Licença B da CBF 

O votuporanguense que atua como auxiliar técnico do sub-20 do Tanabi Esporte Clube concretizou a formação na última semana.

O votuporanguense que compõe a comissão técnica do Tanabi Esporte Clube como auxiliar técnico do sub-20, Rogério Marques Fernandes, de 49 anos, que é tenente da Polícia Militar do Estado de São Paulo, formado em Educação Física com Licenciatura Plena, realizou o curso pela CBF Academy para conquistar a Licença B de treinador para as categorias do sub-15 ao sub-20. O profissional já tinha a Licença C que é para as categorias sub-11 e sub-13.

O curso teve duração de oito dias. A formação é passada por instrutores com qualificação, onde foram ministrados diversos assuntos envolvendo a teoria e a prática do esporte. “Curso de muita qualidade, além de ótimos docentes a CBF Academy realiza uma integração de ideias entre alunos de toda parte do Brasil, essa interação de ideias diversas enriquece muito nosso aprendizado”, comentou Rogério Fernandes.

A Licença B qualifica o profissional que atua ou deseja atuar no futebol, em equipes de categorias de base na condição de treinador, para uma prática profissional competente e atualizada, alicerçada em bases de natureza ética e cientifica.

O Tanabi Esporte Clube reforçou que vem buscando cada vez mais qualificar e valorizar os profissionais para estarem cada vez mais preparados para transmitir conhecimento aos atletas.