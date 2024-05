Rogério Fernandes conclui curso de treinador da CBF 

O gerente de futebol do CAV que já possuía outras licenças da CBF em seu currículo, agora é ‘Licença A – Treinador de Futebol’. Estágio será no futebol espanhol.

O gerente de futebol do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Fernandes, concluiu nesta quarta-feira (22.mai), o curso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ‘Licença A – Treinador de Futebol’, na Escola de Educação Física da Polícia Militar, em São Paulo/SP. Rogério, campeão Paulista da Série A3 com o Pantera Alvinegro, já possuía outras licenças da CBF em seu currículo.

“Estou muito feliz e motivado com a realização deste curso, que além de nos habilitar a treinar equipes de todos os campeonatos do Brasil, nos proporciona mais conhecimento de metodologias e formas de trabalho. O primeiro passo é buscar conhecimentos, experiências e me preparar em todos os aspectos. Já tive várias experiências de campo, atuando na base e como auxiliar, trabalhei com vários treinadores, cada um com características diferentes. Hoje, como atual gerente de futebol, consigo ajudar na gestão de pessoas e também entender um pouco da tática e técnica do jogo, auxiliando a comissão nas decisões”, comentou Rogério.

O mais novo detentor da ‘Licença A – Treinador de Futebol’ da CBF Academy já tem estágio para enriquecer ainda mais sua bagagem no futebol europeu, e embarca para a Espanha, onde estagiará no Málaga Club de Fútbol.

Sobre o curso

O curso ‘Licença A – Treinador de Futebol’ da CBF Academy é voltado para treinadores de futebol com ênfase no treinamento e na gestão de atletas e equipes de futebol em nível profissional estadual – todas as divisões – e nacional (Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro). Além de métodos e conteúdos para estruturação e planejamento de treinamentos, são desenvolvidos temas relacionados à montagem de elenco, periodização técnica e tática, fundamentos de liderança, avaliação e análise do desempenho, e a gestão das relações do treinador com os públicos do futebol.

Espera-se que, ao final do curso, os participantes estejam aptos a exercer uma prática profissional competente, moderna e atualizada, alicerçada em bases de natureza ética e científica. A licença tem por objetivo promover reflexões e desenvolver competências relacionadas à efetividade na condução do processo de treinamento, gestão e liderança de atletas e equipes de futebol sub-20, Primeira Divisão Estadual e Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.