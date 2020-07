Rogério de Assis (Canhão) cogita fim do Paulistão e Neto ‘deixa’ o programa

Com a paralisação do futebol por conta da pandemia de Covid-19, o calendário da bola no País ficou estagnado. No programa Donos da Bola desta quinta-feira (2), Neto lançou o questionamento ao comentarista Rogério Assis, o votuporanguense conhecido como Canhão, sobre as chances do Corinthians no Paulistão.

Ainda sem data para retorno do estadual, a resposta do comentarista gerou a saída do apresentador do programa desta quinta.

“Eu acho que, primeiro, é a gente discutir se vai ter sequência o Campeonato Paulista. Por enquanto, é apenas um sonho…”, respondeu Canhão.

“Aí você quer quebrar com o programa. Tchau aí, gente! Valeu!”, questionou Neto e logo em seguida deixou a atração.

Apesar da falta do apresentador, o comentarista voltou a emitir sua opinião, mas os parceiros de programa Velloso e Edílson interromperam a fala de Canhão.

“O apresentador foi embora!”, disse o ex-goleiro.

“Você fez o apresentador…”, indicou o Capetinha.

Neto saiu do quadro das câmeras, mas continuou presente nos bastidores. Com isso, Assis pediu para continuar a explanar seu raciocínio.

Na sequência, Neto voltou e seguiu comandando os Donos da Bola.

“Voltou! Não aguenta! Posso falar?”, questionou Canhão.

