Rogério Corrêa faz curso na CBF e Votuporanguense prepara retorno

Elenco da Pantera Alvinegra deve se reapresentar no próximo dia 12, tendo em vista a disputa da Copa Paulista 2021.

O elenco do Clube Atlético Votuporanguense prepara a reapresenta do elenco para o próximo dia 12 de julho, tendo em vista o início dos trabalhos para o segundo semestre da temporada 2021. A Pantera Alvinegra está de olho na disputa da Copa Paulista e o retorno será uma semana depois do Conselho Técnico, onde a diretoria se reúne com a FPF (Federação Paulista de Futebol) e demais clubes participantes do torneio.

De acordo com o apurado pelo Diário de Votuporanga, essa segunda pré-temporada deve ter entre 40 e 45 dias, já que a competição deve começar em 5 de setembro.

Enquanto isso, nos bastidores, o presidente do CAV, Edilberto Fiorentino, o Caskinha e o diretor de futebol, Diego Cope, trabalham para montar o elenco e substituir peças importantes como o atacante João Marcos emprestado ao ABC de Natal, que disputará a Série D do Brasileirão e Copa do Brasil; além do goleiro Kévin cedido ao Lajeadense onde disputará a Divisão de Acesso do futebol gaúcho.

E assim, quem está aproveitando o período para aperfeiçoar é o técnico Rogério Corrêa, que participa do curso Licença A para treinadores na CBF Academy, em Teresópolis/RJ.

Ao Diário de Votuporanga, o comandante da Pantera Alvinegra explicou: “É muito importante fazer os cursos que a CBF exige e estar sempre atualizado em relação às licenças de treinadores, porque assim não somos pegos de surpresa em alguma situação futura onde um clube que dispute uma competição que precise de alguma licença específica apresente uma proposta. Porém o mais importante aqui dentro é o aprendizado e as experiências que irei acrescentar à minha vida. Tenho a total certeza que todas as aulas que terei aqui na CBF Academy irão agregar muito ao meu trabalho e me ajudarão a melhorar cada vez mais meu desempenho.”