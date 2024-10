Rogério Corrêa exalta “ano positivo” e projeta 2025: “Vejo o CAV chegando grande” 

Técnico admite “falta de efetividade” do Pantera Alvinegro na derrota que custou o título da Copa Paulista.

O técnico Rogério Corrêa resumiu o ano do Clube Atlético Votuporanguense como “positivo”. O time conquistou o título e o acesso à Série A2 em 2025 e ficou com o vice-campeonato da Copa Paulista, ao ser derrotado pelo Monte Azul no último sábado.

O comandante ressaltou a satisfação de ter chegado ao fim da temporada e ter conquistado, além da vaga em um torneio nacional, o acesso à Série A2, que era a principal meta traçada no início da temporada.

“Foi um ano muito positivo, o objetivo principal do clube era o acesso para a Série A2, conquistamos o acesso e o título. Iniciamos uma Copa Paulista com um grupo, terminamos com outro já pensando na A2, com esse vice-campeonato conquistamos uma vaga numa competição nacional. Ficamos contentes com tudo o que trabalhamos e conquistamos aqui dentro.”

Com o fim do calendário de jogos oficiais para o CAV em 2024, Rogério Corrêa projetou a próxima temporada e enfatizou que será um “grande ano”: “Eu vejo o CAV chegando grande em 2025, já com um ano de trabalho, um ano de conquista, o trabalho consolidado, vários atletas estão indo para um ano de casa também. Nós temos uma espinha dorsal, o clube chega em 2025 para poder brigar realmente com os clubes da A2 e buscar uma classificação para uma segunda fase. Se realmente for uma Copa do Brasil, temos que nos preparar, mas tenho certeza que em 2025 vai ser um grande ano.”

“A expectativa é a melhor possível, você ter um ano como foi esse, e esse próximo ano a expectativa é a melhor, nós trabalhamos muito para conquistar esse acesso para A2, quem sabe uma Copa do Brasil, uma competição nacional, o clube já tem anos que não disputa, então o quanto isso vai ser bom para o clube, bom para a equipe, bom para nós da comissão técnica, esperamos que 2025 seja melhor do que 2024”, projetou.

O técnico ainda fez uma análise do jogo de volta da final da Copa Paulista contra o Monte Azul. O CAV havia vencido a ida, o AMA venceu a volta e o time de Votuporanga acabou derrotado nos pênaltis.

Ele ressaltou a “falta de efetividade” como principal deficiência da Pantera nos jogos da final: “O jogo foi bem atípico, fora de casa, ainda não tínhamos decidido nenhuma vaga tanto na A3, quanto na Copa Paulista, longe do nosso torcedor, apesar de ter sido próximo. Foi um jogo onde nós criamos oportunidades, tivemos domínio do jogo, mas faltou efetividade. Não fomos efetivos, não fizemos o gol, adversário foi efetivo em uma oportunidade e fizeram o gol, em alguns erros individuais nosso. Mas buscamos até o final, acabou indo para os pênaltis e aconteceu a derrota. Mas é o futebol.”

“Acho que toda derrota você tem alguma coisa para tirar de lição, então agora nesse momento é descansar a cabeça, quando voltarmos, vamos pensar bem em realmente tudo que aconteceu nesse vice-campeonato, ver o que podemos fazer diferente no nosso dia a dia de trabalho, aconteceu alguns erros nesses dois jogos nossos, acho que nós não fomos efetivos mesmo nos dois jogos. A derrota nos traz lições e essa lição é poder melhorar mais, trabalhar mais para poder merecer”, concluiu.

Sem mais jogos oficiais em 2024, a pré-temporada do Votuporanguense está marcada para começar no dia 28 de novembro. No ano que vem, o Pantera Alvinegro disputa a Série A2 do Paulista e a Copa do Brasil.

*Com informações do ge

↘️Receba o Diário de Votuporanga em seu celular! Acesse: https://chat.whatsapp.com/FZJTkM0ZZDN5Cv12wPQxr3