Rogério Corrêa evita se apegar em vantagem do empate na Copa Paulista 

Comandante quer Votuporanguense buscando a vitória para melhorar campanha geral, pensando no futuro da competição. Jogo da volta contra o Capivariano ocorre neste sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin.

O técnico Rogério Corrêa disse não estar pensando na vantagem do empate que o Clube Atlético Votuporanguense tem sobre o Capivariano para o jogo de volta das quartas de final da Copa Paulista.

O comandante explicou que a vitória pode melhorar a campanha geral do CAV na competição, pensando no futuro, caso o time elimine o adversário e avance à semifinal, ressaltando que há “coisas ainda que podemos conquistar durante o jogo”.

“Como o jogo vai ser difícil, temos uma pequena vantagem, mas nesse momento não pensamos, até porque deixamos essa vantagem para depois, no final do jogo, como foi no jogo passado. Temos que pensar mesmo em buscar sempre a vitória até porque com ela, conseguindo a classificação e a vitória, subimos na tabela no percentual. Então tem coisas ainda que podemos conquistar durante o jogo. Precisamos estar fortes mentalmente e nos preparar mais ainda porque vai ser um grande duelo.

O técnico exaltou o mental dos jogadores na vitória por 1 a 0 no duelo de ida, mas pediu atenção no poder de decisão do Pantera Alvinegro: “Será mais um jogo difícil e complicado. Capivariano é uma grande equipe, respeitamos muito. Sabemos o que aconteceu no primeiro jogo, tivemos muita dificuldade na parte defensiva, tivemos que estar fortes mentalmente para saber se defender em certos momentos. Em contrapartida, no ataque, conseguimos fazer um, mas poderíamos ter feito outros dois gols, tivemos a oportunidade. Precisamos melhorar um pouco esse poder de decisão no terço final para que possamos ajustar de acordo com cada jogo”, analisou.

Na planilha, Rogério Corrêa conta com excelentes notícias: a volta de Orlando Júnior, que não embarcou para Capivari, no entanto, fez um trabalho de recuperação na coxa e está reintegrado ao elenco. Além disso, o lateral-direito Vinicius Baracioli, que sofreu uma torção no tornozelo e chegou a ser dúvida para o jogo da volta, está recuperado e apto a enfrentar o Capivariano.

O jogo de volta está marcado para este sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Quem avançar, se garante na semifinal do torneio. O Leão da Sorocabana precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis, ou dois para se classificar no tempo normal.

Ingressos

Os valores das entradas para o duelo na Arena Plínio Marin variam: Setor 1 (arquibancada coberta): R$ 30; Setor 2 (geral): R$ 15; e Setor 3 (visitante): R$ 15.

Além das bilheterias da Arena, os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet no site Guichê Web ou em pontos de vendas espalhados por Votuporanga: Bar Seu Caneco, Auto Posto Flor de Lis, Polysport e Polizeli Parafusos.

