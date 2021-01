Rogério Corrêa chega ao CAV e projeta perfil do time: “Agressivo e intenso”

Técnico se apresenta à Pantera Alvinegra com a missão de dirigir a equipe na busca pelo acesso à Série A2.

O novo técnico do Clube Atlético Votuporanguense, Rogério Corrêa, chegou ao clube com a missão de reconduzir a equipe à Série A2 do Campeonato Paulista. Após a queda em 2020, o clube projeta um retorno imediato à divisão que disputou por cinco temporadas ininterruptas.

Ex-auxiliar técnico do Athletico-PR (e também campeão brasileiro pelo clube como jogador, em 2001), Corrêa chega ao CAV já projetando o estilo da equipe que ele pretende ter em campo.

“O torcedor pode esperar um time agressivo, com bastante intensidade, muita marcação, que tenha a posse de bola e que procure fazer valer o fator casa, que é importante nessa competição. E fora de casa também poder somar pontos para conquistar os objetivos jogo a jogo e chegar ao acesso”, disse.

Com um elenco que irá mesclar jogadores jovens vindos das categorias de base com atletas mais experientes, o novo técnico da Pantera planeja motivar o grupo para ir em busca dos objetivos do clube na temporada.

“É no dia a dia de trabalho, na conversa com os atletas. Mostrar para eles que eles têm capacidade de jogar uma competição dessas, principalmente os mais jovens, dar esse suporte a eles. E os jogadores mais experientes poderem ajudar no dia a dia junto com a comissão técnica”.

Rogério Corrêa espera dificuldades na disputa da Série A3 e, após anos de futebol paranaense, elogia o nível do esporte no estado de São Paulo. Para ele, a competitividade deve marcar as etapas que vêm a seguir para o Votuporanguense.

“Campeonato difícil, complicado. O Campeonato Paulista tanto A1, A2 e A3, e a própria segunda divisão, coloco como alguns dos melhores campeonatos do futebol brasileiro. É um calendário muito bom, vai ser muito competitivo e esperamos trabalhar no dia a dia incessantemente para fazer uma grande equipe para a disputa desse campeonato”.

A Pantera Alvinegra estreia na Série A3 contra o Rio Preto, fora de casa. A competição tem início marcado para o dia 7 de março.

*Com informações do globoesporte