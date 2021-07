Rogério Corrêa aceita proposta do Atlético-GO e deixa o comando do CAV

Mudança acontece na véspera da reapresentação da Pantera Alvinegra visando a disputa da Copa Paulista; Treinador assume o sub-20 do Dragão.

Com o elenco praticamente fechado e sob comando do técnico Rogério Corrêa, tudo estava relativamente tranquilo no Clube Atlético Votuporanguense, aguardando o prazo para reapresentação nesta segunda-feira (26), visando a disputa da Copa Paulista 2021; porém, na tarde de domingo, a assessoria do clube, por meio de nota, anunciou que o treinador não é mais técnico da equipe profissional.

Segundo a nota do Votuporanguense, Rogério Corrêa aceitou uma proposta do Atlético Goianiense e vai comandar a equipe sub-20 do Dragão. O CAV ainda informou que o treinador foi informado da multa rescisória.

Destaque da Série A3 do Campeonato Paulista de 2021, Corrêa assumiu a equipe no início do ano. Foram 19 jogos à frente da Pantera Alvinegra com nove vitórias, sete empates e três derrotas. O treinador assume a direção do sub-20 do time de Goiás.

Rogério já tem experiência como treinador das categorias de base, já que comandou por dois anos o sub-17 do Athletico Paranaense.

A estreia do CAV, que agora busca um novo técnico, na Copa Paulista está marcada para o dia 14 de setembro, às 15h, contra o Comercial, em Ribeirão Preto/SP.