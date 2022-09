Rogério Ceni tem dúvidas no São Paulo para pegar o Ceará 

Técnico deve levar a campo jogadores com melhor desempenho físico por conta de desgaste.

O São Paulo se reapresentou nesta sexta-feira (16.set), no CT da Barra Funda, após a eliminação para o Flamengo, na última quarta, na semifinal da Copa do Brasil. O elenco se prepara agora para enfrentar o Ceará, fora de casa, no domingo, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro.

Os titulares do duelo no meio da semana participaram só de uma parte do treino com os outros companheiros. Na sequência fizeram exercícios regenerativos, enquanto os reservas fizeram atividades técnicas de enfrentamento e finalização em campo reduzido.

Há dúvidas em relação à escalação que Rogério Ceni levará a campo no domingo devido ao desgaste físico do elenco. Na entrevista coletiva de quarta ele afirmou que a condição física dos atletas é que determinaria o time que irá a campo.

Desta maneira, o treino deste sábado, o último antes do duelo contra o Ceará, é que deve definir a escalação. Ceni não conta com Miranda e Eder, suspensos, além dos lesionados Gabriel Neves, Arboleda, Nikão, André Anderson e Caio.

Um provável São Paulo, então, pode ter: Felipe Alves, Rafinha, Ferraresi, Luizão (Diego Costa) e Reinaldo (Welington); Pablo Maia, Galoppo, Talles Costa e Alisson; Bustos e Calleri (Luciano).

O São Paulo tenta se afastar da zona de rebaixamento. Com 31 pontos, a equipe está na 13ª colocação e a cinco pontos do Z-4.

Ceni tem demonstrado preocupação quanto ao desempenho ruim nos pontos corridos. O Tricolor tem apenas uma vitória como visitante neste Brasileirão.

*Com informações do ge