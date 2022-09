Rogério Ceni elogia São Paulo em eliminação e avisa: “Não podemos correr risco no Brasileiro” 

Treinador destacou a atuação do time contra o Flamengo, mas cobra reação na Série A.

O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil. Porém, deixou boas impressões para o técnico Rogério Ceni, que elogiou o desempenho do time na derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, na noite da última quarta-feira.

Em entrevista concedida depois da partida, Ceni elencou pontos positivos no time, mas mostrou preocupação com a situação da equipe no Brasileirão.

“Acho que sem a bola tivemos jogo muito bom, jogo mano a mano do Diego contra Gabigol e Pedro. Era a única chance contra o Flamengo. Mesmo assim controlam bem a bola. Tivemos bola na trave, rebote do Calleri, primeiro tempo, pressão boa”, elogiou Ceni.

“Os primeiros minutos bons, mas talvez não tão bom quanto no jogo do Morumbi. Lá jogamos bem, o terceiro gol foi balde de água fria para a gente. O time se entregou muito, mas infelizmente não deu”, afirmou o treinador são-paulino.

Os elogios se transformaram em um discurso de preocupação sobre o futuro do time no Brasileirão. O São Paulo encara Ceará (domingo, no Castelão), e Avaí (dia 27, no Morumbi), precisando de resultados para embalar na competição.

Com uma vitória nas últimas 11 rodadas de Série A, o São Paulo ocupa a 13ª colocação, cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

“Não tem como abrir mão de jogador para as partidas, não muita escolha. Temos que enfrentar Ceará e Avaí dentro da força máxima possível. Vamos ter que arriscar, usar o último espaço de jogos. Quero olhar mais o Del Valle Agora, não tinha tempo”, declarou Ceni.

“Precisamos usar tudo o que temos. Não podemos correr risco no Brasileirão. Título é importante, mas não podemos esquecer do Brasileiro”, encerrou Rogério Ceni, que volta ao banco tricolor já no domingo, para o duelo diante do Vozão na capital cearense.