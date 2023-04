Rogério Ceni é demitido do São Paulo 

Treinador e ídolo do clube deixa o comando após um ano e oito meses e nenhum título conquistado.

Rogério Ceni não é mais técnico do São Paulo. O treinador e ídolo do clube foi demitido nesta quarta-feira, mesmo após o time vencer o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Sul-Americana. Dorival Júnior surge como o mais cotado para a função.

Além do treinador, o clube também demitiu os auxiliares Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador físico Danilo Augusto.

O São Paulo divulgou nota sobre a demissão de Ceni:

O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto. O Clube agradece aos profissionais pela dedicação de todos durante o período de quase 18 meses de trabalho nesta passagem que trouxe dois vice-campeonatos como resultados esportivos mais relevantes. O São Paulo Futebol Clube destaca que está sempre de portas abertas para o ídolo Rogério Ceni, embora os caminhos profissionais sigam direções diferentes no momento.

O auxiliar Milton Cruz comandou o treinamento marcado para a tarde desta quarta.

O nome de Dorival Júnior é o mais forte neste momento para ocupar o cargo. A diretoria do Tricolor não vê muitas alternativas no mercado. O treinador dirigiu o Tricolor entre 2017 e 2018.

A queda de Ceni

O desempenho ruim da equipe nos últimos jogos pesou pela saída. A direção do clube esperava uma melhora no nível da equipe após o período de treinos que se seguiu à eliminação precoce nas quartas de final do Paulista, para o Água Santa.

Contratado em outubro de 2021 depois da demissão de Hernán Crespo, Rogério Ceni conseguiu o vice-campeonato da Copa Sul-Americana e do Paulistão de 2022. Ele se despede sem nenhum título conquistado.

O técnico viveu altos e baixos, sendo o principal auge a final da Copa Sul-Americana do ano passado. Além da queda no Paulistão, em 2023 o São Paulo teve um desempenho ruim no empate sem gols contra o Ituano, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, e começou o Brasileirão com tropeço para o Botafogo.

Além dos resultados e desempenhos, Ceni passou a ter uma relação desgastada com alguns jogadores e com a própria diretoria. A briga entre o treinador e Marcos Paulo mexeu com o elenco e deixou um ambiente mais conturbado.

Rogério Ceni deixa o São Paulo, nesta segunda passagem, com 106 jogos, 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas.

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo contra o América-MG, às 18h30, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, e Ituano, na próxima terça, às 21h30, pela Copa do Brasil.