Rogério Ceni diz que começa 2023 no São Paulo: “Em janeiro estou aqui e vou fazer pré-temporada” 

Treinador esclarece pela primeira vez que fica e fala que planejamento já está sendo realizado junto com a diretoria: “Precisamos ter um time mais forte”.

Pela primeira vez, o técnico Rogério Ceni confirmou que permanecerá no São Paulo para 2023. O discurso aconteceu logo depois de o treinador receber respaldo público do presidente Julio Casares na derrota para o Internacional, nesta terça-feira (8.nov), no Morumbi.

“Janeiro estou aqui e vou fazer a pré-temporada”, afirmou Ceni.

O treinador, porém, deixou claro que o planejamento para o ano que vem tem que ser diferente. Segundo ele, já há algumas conversas pensando na próxima temporada, mas sem um consenso sobre se terá pouco ou muito investimento.

“No momento, o planejamento está sobre quem segue e deixa o clube. Essa é a primeira parte, analisando os que vencem contrato, quem segue e quem deixa. A partir da próxima semana, começar a ver saída de peças e quem podemos trazer, analisar com o presidente”, disse.

“Ou contratamos modestos e explicamos o objetivo. O Brasileirão será mais difícil do que foi esse ano. Logicamente não foi bom, Flamengo e Palmeiras os campeões nacionais. São os maiores investimentos e qualidade de atletas. Faz jogadores jovens e com salários menores, e aí vamos tentar diminuir essa dívida que o clube tem. Ou investimos em jogadores prontos para tentar ser time competitivo e ter chance de campeão”, acrescentou.

A derrota para o Internacional, nesta terça, faz o São Paulo ficar mais longe de uma vaga na próxima Libertadores. Rogério Ceni, no entanto, sempre faz questão de ressaltar que o clube esteve próximo de dois títulos, com as finais de Campeonato Paulista e Copa Sul-Americana.

Para sair do “quase” e conquistar taças no próximo ano, o treinador acredita que a equipe precisa ter mais experiência.

“Se quisermos chegar longe, precisamos ter um time mais forte, com mais experiência. Assumimos uma condição financeira é difícil, temos que ser justos e explicar o que pretendemos. Ou investe e faz time forte, arruma gente que queira investir, trazemos jogadores para tornar o São Paulo mais forte, ou investimos em jogadores mais jovens e temos objetivos mais modestos para o ano que vem. Não vencemos campeonatos, mas foi ano que tivemos próximo de um título importante. Ainda temos a possibilidade de última rodada, jogo com o Goiás, algumas mudanças já vão ser encaminhadas para a temporada de 2023”, comentou.

O São Paulo volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Goiás, fora de casa. Ceni não terá Patrick e André Anderson, suspensos. Em contrapartida, ele terá o retorno de Rafinha, que cumpriu suspensão nesta terça.

*Com informações do ge