Rogério Ceni descarta Lucas Moura e pede mais três reforços 

“Temos que parar de iludir o torcedor”, diz o treinador do São Paulo sobre meia do Tottenham, que ficará livre em junho; clube busca atacantes e lateral-esquerdo.

O técnico Rogério Ceni afirmou nesta sexta-feira (13.jan) que espera receber mais três reforços para esse começo de temporada. O São Paulo contratou seis novos jogadores, mas outros 12 saíram do elenco em reformulação neste início de ano.

Ele também descartou a possibilidade de o clube contratar o meia-atacante Lucas Moura, que não irá renovar contrato com o Tottenham no meio do ano, fim da temporada europeia.

Em entrevista coletiva no CT da Barra Funda, a primeira de 2023, Ceni falou sobre o desejo de ter mais um lateral-esquerdo e dois atacantes, um de velocidade e outro para ser reserva de Calleri.

“Ainda faltam algumas peças. Temos carência na lateral esquerda, com a saída do Reinaldo. Estamos trabalhando o Liziero na função, mas é jogador de característica distinta. Procuramos um substituto para o Calleri e mais um jogador de velocidade e força pelos lados”, disse o treinador.

Na opinião de Ceni, se esses pedidos forem atendidos, o São Paulo poderá rivalizar com os principais times do país.

“Com mais três peças, podemos fazer um time mais equilibrado e que poderá competir com as melhores equipes.”

Depois, em uma resposta clara, descartou a possibilidade de o São Paulo contratar Lucas Moura: “Temos que parar de iludir o torcedor. Ele não vem para o São Paulo agora, ele deve ganhar uma fortuna no Tottenham. Adoraria ter o Lucas aqui, teria faixa de capitão e titular na faixa direita”, afirmou Ceni.

“O Lucas vai ter uma grande oportunidade de estar livre no mercado. Ele não vai vir para o São Paulo, não podemos iludir o torcedor. É até uma pressão desnecessária no garoto, um menino excepcional. Lucas Moura não estará no São Paulo nos próximos anos. Acredito que venha para se despedir, mas não é a hora. É hora de ele fazer o restante da vida no mercado europeu. Deveríamos encerrar esse caso”, completou.

Um dos jogadores que negocia com a diretoria do São Paulo é o atacante David, do Internacional, mas as conversas foram barradas pelo desejo dos gaúchos de que os paulistas paguem pelo empréstimo – os cartolas tricolores querem o atleta sem custos, mas com pagamento integral dos salários.

“Ainda precisamos de um jogador de força. Muito se fala do David. Preciso de um jogador das características do David. Se a direção encontrar uma solução mais barata e tão boa quanto, logicamente que a decisão da direção será respeitada.”

O São Paulo estreia no Paulista no domingo, às 18h30, contra o Ituano, no Morumbi.

*Com informações do ge