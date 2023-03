Rodrygo é testado no comando do ataque, e Ederson é poupado de treinamento 

Goleiro passa por problemas estomacais, mas não preocupa. Ramon repete time que iniciou atividade de terça, indica permanência de Vitor Roque, mas observa Antony novamente.

Ramon Menezes observou variações, mas deu inícios de que a escalação com Vitor Roque no comando de ataque e Andrey Santos como volante ao lado de Casemiro será a escolhida para encarar o Marrocos, sábado, em Tânger. Foi assim que o treinador trabalhou a equipe na maior parte da atividade desta quarta-feira, onde testou Rodrygo no comando de ataque com Antony no lugar do jovem do Athletico-PR. Ederson foi a baixa na atividade.

O goleiro do Manchester City se queixou de problemas estomacais e foi poupado. Para a partida de sábado, às 19h (de Brasília), no entanto, estará à disposição.

O técnico interino começou o treinamento com Weverton, Emerson Royal, Militão, Ibañez e Alex Telles; Casemiro, Andrey Santos e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vitor Roque e Vini Júnior. No decorrer do coletivo 11 x 11, Antony entrou no lugar de Vitor Roque e ocupou o espaço no lado direito do campo, com Rodrygo fazendo o papel de centroavante.

A parte final do trabalho, por sua vez, foi de atenção especial ao provável time titular, sem adversários, com o retorno da formação inicial. Neste momento, Ramon Menezes treinou posicionamentos e deu orientações táticas.

Antony já tinha sido testado na terça-feira, mas em substituição a Rodrygo. Outro jogador que foi testado no primeiro trabalho coletivo da semana foi Raphael Veiga na vaga de Lucas Paquetá. O Brasil ainda fará mais duas atividades antes do amistoso de sábado.

No primeiro trabalho, na segunda, apenas 13 jogadores trabalharam com bola e não houve qualquer esboço de escalação. O grupo só ficou completo nessa terça, com a apresentação do lateral-direito Arthur.

O amistoso de sábado marcará o reencontro de Marrocos com a sua torcida após a histórica campanha na Copa do Mundo do Catar, na qual os africanos terminaram no quarto lugar. Já o Brasil fará o primeiro jogo desde a saída do técnico Tite, que comandou a Seleção ao longo dos últimos seis anos e meio.

Confira a lista de jogadores convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Arthur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus) e Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Antony (Manchester United), Yuri Alberto (Corinthians), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid) e Vitor Roque (Athletico-PR)

*Com informações do ge