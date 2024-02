Rodrigo Garro é inscrito no BID e está liberado para estrear pelo Corinthians 

Meia argentino, ausente nas cinco primeiras rodadas, está livre para defender o Timão no clássico desta quarta-feira contra o Santos.

O Corinthians, enfim, terá Rodrigo Garro à disposição. Nesta terça-feira, o meia argentino teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e está liberado para fazer a estreia com a camisa do Timão.

Garro também teve o nome inserido na lista dos inscritos do Corinthians no Paulistão e vai atuar no duelo contra o Santos, nesta quarta-feira, às 19h30, na Vila Belmiro, pela sexta rodada.

O meia de 25 anos esteve fora de ação por uma divergência entre o clube brasileiro e o Talleres. A diretoria da equipe argentina cobrava 700 mil dólares de custos de transferência para liberar o negócio; o Corinthians discordava da cobrança e recorreu à Fifa.

Com o documento em mãos, o Corinthians acelerou o processo de inscrição de Garro e agora pode contar com o argentino.

O argentino será o sexto reforço do Timão a debutar com a camisa do clube. Antes, Félix Torres, Hugo, Diego Palacios, Pedro Raul e Raniele jogaram; Gustavo Henrique ainda trabalha para melhorar a forma física e ficar à disposição.

Garro treinou como titular durante a pré-temporada e surge como esperança para mudar a realidade do Corinthians no Campeonato Paulista.

Depois da estreia vitoriosa contra o Guarani, o Timão perdeu os quatro jogos seguintes para Ituano, São Bernardo, São Paulo e Novorizontino.

Com três pontos em cinco rodadas, o Corinthians ocupa a lanterna do Grupo C e se encontra dentro da zona de rebaixamento do estadual.

*Com informações do ge