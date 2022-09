Rodrigo Garcia é ameaçado por facção criminosa, passa a usar colete e escolta reforçada 

Ameaças contra o governador foram interceptadas depois que ele subiu o tom de suas falas contra o crime organizado em atos de campanha.

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), passou a usar colete à prova de balas em suas agendas públicas de campanha à reeleição. A medida foi tomada depois de o tucano ser alvo de ameaças por uma facção criminosa interceptadas por telefone. A Casa Militar do Gabinete do governador solicitou à Polícia Militar o aumento de sua escolta.

“Considerando a insatisfação do crime organizado, relacionada às movimentações de presos ligados às facções criminosas do Estado de São Paulo, e às informações sigilosas oriundas do Serviço de Inteligência da Secretaria de Assuntos Penitenciários, que tratam do aumento do risco de atentado contra a vida e integridade física do Exmo Sr Governador do Estado e familiares, solicito imediato reforço de efetivo e de material bélico para, com isso, reforçar a segurança institucional prestada por esta Casa Militar”, diz o pedido.

As ameaças aconteceram após o governador subir o tom de suas falas contra o crime organizado em atos de campanha. Garcia declarou que “bandido que levantar arma para polícia vai levar bala”.

“Bandido bom é bandido preso. Reafirmo aqui que a polícia está orientada, dentro da lei, a mostrar que o bandido que reagir à voz de prisão vai ter a reação contrária da polícia. A reação contrária da polícia não é com flores, é com o melhor armamento do Brasil”, disse o governador tucano.

*Com informações do O Globo