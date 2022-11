Rodrigo Garcia designa Marcos Penido para coordenador da transição com equipe de governador eleito

Atual gestão entregará o Governo com saúde financeira e investimentos da ordem de R$ 30 bilhões em 8 mil obras.

O governador Rodrigo Garcia (PSDB) designou o secretário de Governo, Marcos Penido, para coordenação do processo de transição da atual gestão do Estado de São Paulo para a do governador eleito, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Rodrigo Garcia confirmou o início da transição logo após a divulgação oficial do resultado das eleições. “Desejo sucesso a Tarcísio de Freitas. Faremos a transição que o povo de São Paulo espera, com transparência e diálogo. Entregarei um Estado pronto, para um inédito salto de desenvolvimento, contas em dia e mais de R$ 30 bilhões para investimentos”, disse Rodrigo.

Durante a transição, Penido deverá fornecer à nova equipe os detalhes referentes ao orçamento do Estado e os investimentos em andamento no Governo de SP. Ao todo, são cerca de 8 mil obras, incluindo grandes projetos de mobilidade e saneamento. Alguns exemplos são a retomada da Linha Laranja do Metrô, a modernização da Rodovia dos Tamoios, a despoluição do Rio Pinheiros, além da construção de novas barragens e piscinões.

Marcos Penido também apresentará à equipe de transição os dados sobre as concessões em andamento no Governo de SP e de outros grandes projetos como, por exemplo, o PEI (Programa de Ensino Integral) e o Bolsa do Povo, maior projeto de transferência de renda já desenvolvido no Estado de SP.