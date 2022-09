Rodrigo Fernández e Marcos Leonardo voltam ao Santos contra o Goiás 

Técnico comandou treino na Vila Belmiro nesta sexta-feira pela manhã e contou com os jogadores que voltam de suspensão.

O Santos segue a preparação para a partida contra o Goiás, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times se enfrentam na segunda-feira, às 20h, na Vila Belmiro. O técnico Lisca comandou uma atividade, nesta sexta-feira pela manhã, na Vila Belmiro. Desde que chegou ao Peixe, o treinador criou o hábito de treinar, pelo menos por uma vez na semana, no estádio santista.

Em campo, os jogadores realizaram uma atividade física leve com bola. Depois, Lisca comandou mais um treino tático para preparar o time para o confronto contra o Goiás. Ao final do treinamento, os jogadores praticaram cobranças de bola parada.

O Santos contará com os retornos do volante Rodrigo Fernández e do centroavante Marcos Leonardo. Eles cumpriram suspensão contra o Cuiabá e estão liberados para atuar.

Há ainda a possibilidade de Luan receber uma chance como titular após se recuperar de uma virose gastrointestinal. Ele concorre com o argentino Carabajal pela vaga no setor de criação.

Para esta partida, os desfalques de Lisca serão o meia Carlos Sánchez e o atacante Ângelo. O uruguaio se recupera de uma lesão na coxa esquerda e ainda realiza trabalhos com a fisioterapia. Já o camisa 11 do Peixe irá defender a seleção brasileira sub-20 em um torneio no Uruguai.

Com isso, o provável Santos para enfrentar o Goiás é formado por João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Gabriel Carabajal (Luan); Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.

