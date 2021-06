Rodovia que liga Votuporanga a Riolândia será recuperada 

O anúncio foi feito na segunda-feira (21), durante o lançamento do programa “Estrada Asfaltada”, que trará benefícios aos produtores e toda a cadeia produtiva do AGRO paulista.

A SP 479, que liga Votuporanga a Riolândia , será completamente recuperada pelo Governo do Estado. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (21), durante o lançamento do programa “Estrada Asfaltada”, que trará benefícios aos produtores e toda a cadeia produtiva do AGRO paulista.

O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, deputado Itamar Borges, participou do evento, junto com o governador João Doria, o vice-governador Rodrigo Garcia, prefeito Toninho de Riolândia.

Itamar trabalhou ao longo de seus mandatos como deputado estadual pela realização de obras rodovias e estradas vicinais de todo o Estado. “Além dos benefícios para o AGRO, toda a sociedade ganha. As obras irão gerar empregos diretos e indiretos, favorecer o turismo rural e ecológico, trazer melhorias na locomoção e no transporte de bens. Parabéns ao Governador João Doria”, completou Itamar Borges.

O programa contará com investimentos em 54 rodovias, abrangendo 175 cidades e 2.404 quilômetros de estradas e se junta a outros importantes projetos do Governo do Estado, como o Novas Estradas Vicinais.

“Boas estradas, com asfalto novo, significam melhores condições logísticas de escoamento da produção rural, mais prosperidade para o campo e melhores condições para produzir com geração de empregos”, afirmou o secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges.

Entre os serviços que deverão ser executados, destacam-se a adaptação da rodovia às novas condições de tráfego e alterações ocorridas no seu entorno; implementação de pequenas obras necessárias para o seu bom funcionamento e a redução do tempo de percurso, com a consequente diminuição no custo de transporte.

O lançamento do programa da Secretaria de Logística e Transporte contou com a presença do Secretário da pasta, João Octaviano; do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi; do secretário da Casa Civil, Cauê Macris; e do presidente da Alesp, Carlão Pignatari.