Rodovia Euclides da Cunha em Votuporanga é fechada em protesto após derrota de Bolsonaro 

Grupo ateou fogo em pneus na SP-320, próximo ao Auto Posto Trevão e ao acesso para a Rodovia Péricles Bellini.

Um grupo de manifestantes de Votuporanga se uniram aos protestos que ocorrem em algumas rodovias de ao menos 21 estados e no DF contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) na disputa da Presidência da República, decididas neste domingo (30.out).

Assim como em São José do Rio Preto, Jales, Penápolis, Birigui e outros municípios do noroeste paulista, o modus operandi dos manifestantes se repete, com fogo ateado em pneus e o fechamento das vias, nos dois sentidos.

A Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros foram acionados e acompanharam a movimentação.

Apenas veículos leves, como carros de passeio e motocicletas eram autorizados a seguir viagem, atrapalhando o deslocamento de veículos pesados, como caminhões, ônibus e afins.

Sem uma liderança nacional e assim como em outros lugares, o mote dos manifestantes seria o questionamento da lisura do processo eleitoral, por conta de supostos prejuízos da campanha de Jair Bolsonaro em inserções de rádio no Nordeste; outro fator, seria um posicionamento do atual presidente que ainda não se manifestou publicamente desde proferida a derrota nas urnas.

A maior parte das estradas onde houve bloqueios era federal, mas também houve atos em rodovias estaduais. Os bloqueios acontecem principalmente nos estados do Sul e do Centro-Oeste do país.

No Estado de São Paulo não se sabe ao certo quantos pontos estão interditados, haja vista o governo não divulgou balanço. As concessionárias responsáveis pelas estradas confirmam reflexos no trânsito, mas não há informações de feridos.

A Confederação Nacional do Transporte (CNT), entidade de representação das empresas de transporte no Brasil, informou que se posiciona contra os atos. “A entidade respeita o direito de manifestação de todo cidadão, mas defende que ele seja exercido sem prejudicar o direito de ir e vir das pessoas.”

Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística (CNTTL) destacou que respeita o resultado soberano das urnas e considerou que a paralisação é uma ação antidemocrática de alguns segmentos que não representam a categoria dos caminhoneiros autônomos.

Em rodovias federais

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da tarde desta segunda contabilizava 236 ocorrências em andamento nas rodovias federais, sendo 102 bloqueios parciais e 134 interdições totais de vias.

O inspetor Cristiano Vasconcellos, em entrevista à CBN, disse que a corporação se prepara para dispersar todos os mais de 200 pontos de protesto de caminhoneiros em todos os estados. Segundo ele, a força de choque foi utilizada no Distrito Federal e no Mato Grosso e pode ser empregada em outras ocorrências, caso necessário.

Esplanada tem isolamento de trânsito para evitar protestos

O governo do Distrito Federal isolou parte da Esplanada dos Ministérios na tarde desta segunda-feira. Até o momento, o fechamento está localizado na Praça dos Três Poderes. Ainda não há previsão de liberação do local.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF), a decisão de fechar parte da Esplanada foi tomada após avaliação da equipe técnica por questões preventivas de segurança. Por meio de nota, a pasta afirmou que a medida se deu após identificação de possível ato marcado para o local feito por meio de redes sociais.

“A SSP/DF destaca que toda a esplanada segue monitorada pela segurança pública, com suporte de câmeras e pelo serviço de inteligência, com apoio das forças de segurança. As vias podem ser liberadas após nova avaliação”, informou a pasta.

Após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República em segundo turno, na noite de domingo, grupos pró-Bolsonaro protestam com bloqueios em rodovias. De acordo com vídeos publicados nas redes sociais, o protesto é contra o resultado da eleição e, em alguns locais, há pedido de intervenção militar.