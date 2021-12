Rodovia Euclides da Cunha é eleita a melhor do Brasil e Carlão Pignatari comemora 

De acordo com ranking da Confederação Nacional do Transporte e do Sest/Senat à SP-320 lidera o ranking das 10 melhores rodovias do país em 2021; todas estão no Estado de São Paulo.

A Rodovia Euclides da Cunha (SP-320), que corta a região noroeste paulista desde Mirassol até Rubineia, foi eleita a melhor rodovia do país em 2021, de acordo com ranking da CNT (Confederação Nacional do Transporte) e do Sest/Senat (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) divulgado nesta quarta (1º).

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Carlão Pignatari, comemorou a conquista. Ele foi um dos principais responsáveis pelos investimentos do governo estadual na via, que resultaram na duplicação total, novos trevos de acesso e viadutos, melhorias na qualidade do asfalto e manutenção constante.

“Essa pesquisa vem confirmar nossa luta pela duplicação da SP-320 e todas asa melhorias, como o novo asfalto e os novos trevos que aumentaram a segurança e interromperam os acidentes e mortes. A nova Euclides da Cunha trouxe mais desenvolvimento e riqueza para a nossa região, melhorou a economia e gerou empregos”, disse Carlão Pignatari.

A rodovia Euclides da Cunha tem 185 quilômetros, cruza municípios como Tanabi, Cosmorama, Votuporanga, Meridiano, Fernandópolis, Estrela d’Oeste, Jales e Santa Fé do Sul, e recebeu classificação ótima. Ela é um dos principais corredores de exportação do Estado, fazendo a ligação com Mato Grosso do Sul pelo município de Aparecida do Taboado.

Sua duplicação foi a maior obra rodoviária do Estado de São Paulo na primeira metade da década de 2010. As obras foram totalmente entregues em 2014. O investimento foi de R$ 881 milhões. Mais de 500 mil pessoas foram diretamente beneficiadas com as intervenções. “Eu estava na entrega da obra e foi uma grande conquista para todos”, disse o presidente.

Ainda de acordo com a pesquisa, no ranking das dez melhores rodovias do país, todas estão no Estado de São Paulo, o que demonstra o compromisso do governo paulista com o setor de transporte, com a locomoção das pessoas, a segurança e a qualidade das vias. “Ter boa infraestrutura garante investimentos e mais empregos para a população”, afirmou Carlão Pignatari.

Mais conquistas

Carlão Pignatari também é o responsável pelas obras de recuperação da rodovia Péricles Bellini (SP-461), no trecho de quase 30 quilômetros entre Votuporanga e Nhandeara. O investimento é de R$ 90 milhões. A previsão é de que a entrega ocorra em janeiro de 2023. A obra deve gerar cerca de 352 empregos, entre vagas diretas e indiretas, e beneficiar mais de 120 mil moradores da região.

No mês passado, quando assumiu o cargo de governador do Estado de São Paulo por uma semana, Carlão Pignatari também autorizou o início das obras em oito estradas vicinais da região. As rodovias cortam os municípios de Votuporanga, Parisi, Álvares Florence, Gastão Vidigal, Auriflama, Magda, Valentim Gentil, Cosmorama e Américo de Campos. O investimento total estimado é de R$ 57 milhões, dentro do Programa Novas Estradas Vicinais.

“O governo do Estado, por meio do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, está proporcionando muitos investimentos para a nossa região, porque entendem que aqui é um dos novos polos de desenvolvimento de São Paulo, com grandes empresas, produção agropecuária e tantas outras riquezas. Tenho certeza de que estamos no caminho certo”, disse Carlão Pignatari.