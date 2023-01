Rodovia é interditada após caminhão com adubo tombar em Neves Paulista 

Acidente foi registrado na Rodovia Feliciano Sales Cunha; motorista teve ferimentos leves.

Um caminhão carregado com adubo tombou na altura do quilômetro 457 da Rodovia Feliciano Sales Cunha, em Neves Paulista/SP, na madrugada desta sexta-feira (20.jan). O motorista teve ferimentos leves.

As pistas estão totalmente interditadas e não há previsão para a retirada do veículo do local, segundo a Polícia Militar Rodoviária.

A orientação da polícia é para que o motorista que trafega de Neves Paulista sentido São José do Rio Preto/SP desvie por Jaci/SP e Mirassol/SP, enquanto o motorista que faz o trajeto contrário deve ir até Tanabi/SP e acessar a rodovia SP-377.

*Com informações do g1