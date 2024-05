Rodeio de Valentim Gentil começa nesta quarta-feira com show de Matheus & Kauan e entrada franca

Hoje a festa acontece com portões abertos. A principal atração será a dupla Matheus & Kauan. Amanhã, quinta-feira, haverá show do cantor Gustavo Mioto com entrada solidária: apenas um quilo de alimento não perecível. As doações serão destinadas a famílias carentes de Valentim Gentil, através do Fundo Social de Solidariedade.

Na sexta-feira e no sábado haverá cobrança de ingressos para os shows da dupla Jorge & Mateus e do cantor Luan Pereira, respectivamente.

O público terá duas opções de ambientes: pista (arquibancadas) e camarotes. Os ingressos antecipados variam de R$ 60 a R$ 250, dependendo do dia e setor.

O evento faz parte das comemorações do aniversário de Valentim Gentil, que completa 81 anos na sexta-feira. A realização é das empresas Ivan Silva Produções Artísticas e Vale do Sol Eventos, com apoio da Prefeitura e Câmara Municipal.

RODEIO

Ao todo, 38 competidores irão disputar a fivela de campeão das montarias. Eles irão enfrentar os touros das companhias Espinosa (Valentim Gentil), Scatolin (Indiaporã), 3P (Votuporanga), JHI (Olímpia), Sky Ranch (Promissão) e Viais (General Salgado). A premiação será de R$ 25 mil.

As emoções do rodeio serão narradas pelos locutores Umberto Junior, Adauto Severo e Debrail de Brito. No sábado, antes das finais das montarias, haverá a prova dos três tambores.

MUARES

Completam a programa da festa do peão de Valentim Gentil o 2º Encontro de Muladeiros e a 3ª Etapa do Circuito de Marcha Nacional. As avaliações acontecem na sexta-feira e no sábado, das 9h às 18h, com entrada franca.

São esperados cerca de 120 animais, da região e de estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Goiás. Divididas em categorias de morfologia e andamento, as provas somarão pontos para o ranking da Associação Brasileira dos Criadores de Jumento Pêga (ABCJPêga).