Roda de conversa aborda o Dia Mundial do Autismo no IFSP Votuporanga 

Evento ocorre nesta quarta-feira (3), das 10h às 12h e é aberto a toda população.

Nesta quarta-feira (3.abr) mães e familiares de estudantes autistas serão recebidos para uma roda de conversa no Anfiteatro do Campus Votuporanga do Instituto Federal de São Paulo (IFSP). O evento é aberto ao público em geral e acontecerá das 10h às 12h com mediação de profissionais atuantes na Educação Especial.

O objetivo é acolher mães atípicas e discutir o autismo na esfera educacional a partir de sua relação com a familiar. A atividade é uma ação de Extensão do projeto institucional intitulado “Mães Inclusivas: o protagonismo das mães de alunos público-alvo da Educação Especial”.

Napne

No IFSP, cada unidade (campus) tem um Núcleo de Apoio às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas, o Napne, setor responsável pelo acompanhamento de estudantes com elevada capacidade ou dificuldades de aprendizagem. Em 2023, o Campus Votuporanga formou seu primeiro estudante surdo.

O evento é gratuito e não há necessidade de inscrição para comparecer. Os visitantes interessados em participar e obter certificado devem se inscrever pelo site: vtp.ifsp.edu.br

Mais informações podem ser obtidas junto à equipe do Napne do IFSP Votuporanga: napne.vtp@ifsp.edu.br ou pelo telefone (17) 3426-6984. O Campus Votuporanga está localizado na zona norte, na Avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, no bairro Pozzobon.