Rocha passa por cirurgia e CAV acelera preparação para receber o Catanduva  

Procedimento realizado pelo zagueiro foi um sucesso. Votuporanguense enfrentará o líder do Paulistão A3 no próximo sábado, às 18h, na Arena Plínio Marin.

O zagueiro Welligton Rocha passou na manhã desta quarta-feira (6.mar) pelo procedimento necessário para correção da lesão sofrida na vitória do Clube Atlético Votuporanguense contra o Red Bull Bragantino II, no dia 24 de fevereiro, na Arena Plínio Marin. A cirurgia realizada em um hospital rio-pretense foi um sucesso e o atleta se recupera no quarto, sob acompanhamento do fisioterapeuta do Pantera Alvinegro.

“Fala, rapaziada. Tudo bem? Cirurgia concluída, graças a Deus. Obrigado pelas mensagens de apoio de todos vocês. E logo mais eu tô no gramado. Tamo junto”, afirmou Rocha, em vídeo publicado nas redes sociais do CAV.

O jogador sofreu uma fratura na fíbula da perna esquerda e uma luxação no tornozelo, lesões que tiraram o atleta do restante do estadual e, provavelmente, da temporada 2024.

O regulamento do Campeonato Paulistão, permite que o Votuporanguense substitua Rocha, inscrevendo um novo zagueiro, porém, este novo defensor não pode ter atuado na competição estadual, ou seja, necessariamente teria que integrar os quadros de clubes de fora do Estado de São Paulo.

No entanto, segundo a assessoria de imprensa do CAV, a possibilidade ainda é estudada pela diretoria e comissão técnica alvinegra.

Preparação para enfrentar o Catanduva

Enquanto Rocha se recupera, os companheiros aceleram na preparação para enfrentar o líder do Paulistão A3 e primeiro classificado para a segunda fase: Catanduva. O Santo carimbou o passaporte ao bater o Grêmio Prudente, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (6), no Estádio Prudentão, em Presidente Prudente – no fatídico jogo remarcado, após a confusão do “jogo das seis trocas” anulado no tribunal.

Para esse jogo, o CAV terá o retorno de peças importantes, como: Israel, Nando, Fábio e Vinícius Baracioli; além de possivelmente até Reinaldo Júnior. No entanto, sem o treinador Rogério Corrêa, que foi expulso no último jogo, e dará lugar ao seu auxiliar técnico Jean Rodrigues.

Em 4º lugar na tabela e embolado no bloco de cima, o Votuporanguense precisa fazer o dever de casa, não só para emplacar de vez a classificação na segunda fase do estadual, mas também para defender a invencibilidade que já chega a dez partidas no Paulistão A3.

Ingressos

Para o torcedor que quiser adiantar seu ingresso evitando transtornos, como por exemplo, longas filas nas bilheterias da Arena Plínio Marin, que abrem às 16h, os preços seguem mantidos: R$ 20 – Setor 1 – Arquibancada Coberta; R$ 10 – Setor 2 – Arquibancada Geral. Os pontos de vendas, são: Polizeli Parafusos, Espeto do Ortiz, Penélope, Poly Sport e no site Guiche Web