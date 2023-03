Riopretense ganha moto 0km após ler matéria sobre o Sorte Saúde do HB

Sorteio aconteceu na última quarta-feira, 1º de março. Ganhadora não esperava ser contemplada tão rápido.

A auxiliar de cozinha Janaina de Fátima Cardoso Basílio, de 35 anos, é a mais nova ganhadora do Show de Prêmios do Sorte Saúde do HB Rio Preto. Essa foi a primeira vez que a ganhadora comprou o título, que lhe rendeu uma motocicleta 0km na última quarta-feira, 1 de março.

Janaína resolveu comprar o Sorte Saúde após ler uma matéria sobre o jovem Luís Gustavo, ganhador do grande prêmio de R$ 150 mil em fevereiro. Ela achou que concorreria apenas ao prêmio em dinheiro e se surpreendeu ao descobrir que toda semana são realizados sorteios no Show de Prêmios.

“Fui pega de surpresa quando me ligaram dizendo que tinha ganho uma moto, porque não sabia que sorteavam tantos prêmios. Vi a matéria no jornal e entrei em contato com uma das vendedoras, tanto para ajudar o Hospital de Base, quanto para ter a oportunidade de ganhar um prêmio. Não esperava que fosse acontecer tão rápido”, explica Janaína.

A ganhadora utiliza transporte público para ir ao trabalho e, agora que levou uma motocicleta 0km para casa, pretende tirar a CNH. “Vai facilitar muito a minha vida. Estou feliz com o prêmio e com a praticidade que ele trouxe para a minha vida. Agora, o pessoal do meu trabalho está animado, todo mundo já quer comprar porque viram que dá para ganhar”, completa a ganhadora.

Compre o Sorte Saúde

Ao comprar o título de capitalização Sorte Saúde o participante concorrerá ao prêmio de R$150 mil. E, com os mesmos números da sorte, também estará participando do sorteio de quatro motocicletas zero quilômetro nas rodadas do Show de Prêmios.

Os títulos de capitalização estão à venda em vários pontos espalhados pela região e através do site www.sortesaude.com.br ou pelo aplicativo que pode ser baixado nas plataformas Android e IOS.

Sobre o Sorte Saúde

O Sorte Saúde é o título de capitalização da Fundação Faculdade Regional de Medicina de Rio Preto (Funfarme), que engloba o Hospital de Base, o Hospital da Criança e Maternidade (HCM), o Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, o Instituto do Câncer (ICA) e o Ambulatório Médico de Especialidades (AME).

A grande maioria dos atendimentos feitos no complexo Funfarme é pelo SUS, por isso é necessária toda ajuda possível para que a instituição consiga manter os atendimentos e ampliá-los para quem precisa. O dinheiro do Sorte Saúde é todo revertido à rede pública, para ampliação e manutenção dos leitos.