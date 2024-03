RIOLÂNDIA completa 70 anos e realiza shows neste sábado e domingo

Hoje, 30 e 31 de março a cidade será palco para grandes nomes da música:

Neste dia 30 (sábado), a partir das 23h30h, a Festa começa com a dupla Kleo Dibha e logo em seguida sobem ao palco os sertanejos Carreiro & Capataz.

E no domingo, dia 31 de março, a partir das 18h, a programação começa às 18h e se encerra com um show coma dupla ZÉ NETO & CRISTIANO.

Além dos sertanejos ainda consta na programação conta com DJs nas duas noites e ainda um show com o grupo Luz do Desejo.

Os eventos acontecem na Prainha daquela cidade com acesso livre. A Festa comemora os 70 anos de emancipação política daquele município. A realização dos eventos pertence a Prefeitura e Câmara.

História de Riolândia

Primitivamente a região próxima à confluência do Rio Turvo com o Rio Grande era habitada por tribos de índios Caiapós, e foi por lá que os primeiros desbravadores entraram em terras, hoje, riolandenses.

Inicialmente, em meados de 1835 o Padre Jerônimo Gonçalves de Macedo, estabeleceu contato com os índios próximos à confluência, onde hoje se localiza a cidade mineira de São Francisco de Sales e que acabou transpondo o Rio Grande e penetrando em São Paulo pelo Rio Turvo.

Em 1845 alguns dos índios não aceitaram a presença dos homens brancos em suas terras, então se bandearam para o outro lado do rio Grande, na foz do córrego do Veadinho, formando sua aldeia.

O Padre Jerônimo atravessou o rio para catequizar esses índios inúmeras vezes, sempre atravessando de barco desembarcando na foz do córrego do Veadinho, córrego batizado por ele por haver muitos veados na região. E então, após essas inúmeras visitas, com a ajuda dos índios construiu a Capela de Santo Antônio, o santo do dia segundo o calendário cristão.

Após ser obtido êxito na missão pacificadora, vieram diversas famílias paulistas, mas que seguiram o mesmo percurso missionário, isto é, pelo triângulo Mineiro. Assim vieram as famílias Costa Maldonado, os Lemos Campos, os Santana e Felisbino, que passaram a ocupar as terras do Turvo, mais tarde constituindo um povoado junto ao córrego do Veadinho. Os Maldonados foram a primeira família a se instalar na região. Construíram o primeiro cemitério da cidade que, inclusive, existe até hoje.

Embora a povoação tivesse sua formação em fins do século XIX, somente em Março de 1935 foi criado o Distrito de Paz, no Município de Olímpia, com o nome de Veadinho (por conta do córrego que atravessa o local).

Em 1938, o Distrito de Paz de Veadinho foi transferido da cidade de Olímpia para o recém criado município de Paulo de Faria (anteriormente Patos).

Em 30 de Novembro de 1944 o nome do distrito foi alterado para Veadinho do Porto.

Em 30 de Dezembro de 1953, foi elevada a categoria de município, e após um concurso envolvendo toda cidade, passou à denominação de Riolândia.

Economia e Turismo

A economia local baseia-se essencialmente na agricultura e pecuária, mostrando uma forte intensificação da cultura canavieira.

Na área de lazer, o município conta com uma praia artificial, às margens do Rio Grande, represa de Água Vermelha, com quiosques, campo de futebol e grande potencial pesqueiro.

Administração

Prefeito: Antonio Carlos Santana da Silva (2021/2024)

Vice-prefeito: Mario Cazu Fidioca

Presidente da Câmara: Antonio João Gonçalves da Silva

(Fonte: Departamento de Turismo, Cultura e Lazer da Prefeitura Municipal de Riolândia)