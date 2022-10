Rio Preto Tech Summit ganha dia extra com programação gratuita para a população

Maior evento de tecnologia do interior paulista agora ocorre nos dias 8 e 9 de novembro, no Complexo Swift.

Maior evento de tecnologia e inovação do interior de São Paulo, o Rio Preto Tech Summit acaba de anunciar um dia a mais e gratuito na programação. O megaevento, que já ultrapassou a marca de 500 inscritos e deve reunir participantes de todo o País, agora vai acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. As inscrições para os dois dias podem ser feitas clicando aqui.

A programação aberta ao público será no dia 8 de novembro, a partir das 13h, com abertura da Feira de Negócios e várias palestras apresentando cases sobre comunicação na era digital, ciber-segurança, tecnologia 5G, inovações para a educação na rede pública, entre outros temas. Oportunidade para networking e desenvolvimento de novas parcerias e negócios.

“Realizar um evento pioneiro como o Tech Summit em Rio Preto é dar um passo importante na direção das nossas ações consolidando a cidade como um grande polo de tecnologia e inovação no País. Que nesses dois dias possamos compartilhar e discutir os temas que estão na vanguarda hoje nos principais centros do mundo, a fim de impactar positivamente nos negócios e nas vidas das pessoas”, afirma o empresário Marcelo Lorencin, presidente da Apeti, Associação de Profissionais e Empresas de Tecnologia da Informação.

A Apeti é a realizadora do 1º Rio Preto Tech Summit em conjunto com a Acirp, o Ciesp e o Sebrae, com apoio da Prefeitura. O evento será realizado no Complexo Swfit.

De acordo com Kelvin Kaiser, presidente da Acirp: “tecnologia é um assunto de interesse de toda a população. Todo empresário que quer acelerar seu negócio precisa estar atualizado com as tendências tecnológicas. O TechSummit vai democratizar essa informação com a inclusão de um dia aberto ao público.”

No dia 9, o evento continua com a Feira de Negócios e seminários com grandes players de tecnologia e inovação do País, como Martha Gabriel, top 1 do Brasil em inteligência artificial; Andrea Iorio, superreferência em transformação digital, liderança e inovação; e Dante Freitas, fundador do Gravidade Zero, Stape Music e Endless, entre outros.

Reforçando a importância do evento, a Diretora Titular do CIESP Noroeste, Aldina D’Amico, afirma que “em um mercado cada vez mais exigente, a criação de novos modelos de negócios pautados na tecnologia será fundamental para o sucesso. Eventos como o Rio Preto Tech Summit ajudam a desenvolver a adaptação das empresas a este novo padrão de indústria que está surgindo. ”

Com a missão de se tornar parceiro do planejamento, capacitação e profissionalização de startups, micro e pequenas empresas, o SEBRAE também se juntou na realização do evento. “Trabalhamos para apoiar e fortalecer o ecossistema de inovação, estabelecer conexões e impulsionar novas soluções de ciência e tecnologia, disseminando ações inovadoras no Estado de São Paulo. Estar neste evento significa participar da evolução de toda uma região, estado e País”, afirmou Iroá Arantes, Gerente Regional do Sebrae SP.

Sobre o Rio Preto Tech Summit

Realizado em São José do Rio Preto/SP, uma das cidades com os melhores indicadores sociais e econômicos do País, o Rio Preto Tech Summit é considerado o maior evento de tecnologia do interior de São Paulo. Sua extensa programação conta com alguns dos principais expoentes do ecossistema de inovação no Brasil e no mundo, em seminários sobre temas como ciência de dados, transformação digital, inteligência artificial, open finance, novo consumo, entre outros assuntos e tendências atuais. Além disso, promove uma feira de negócios que fomenta parcerias e networking entre grandes empresas e profissionais da área, universidades, setor público e entidades representativas.