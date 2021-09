Rio Preto sofre apagão parcial mais uma vez

O apagão durou quatro horas e atingiu a região sul da cidade, pelo menos 15 bairros ficaram sem energia.

Pelo menos 15 bairros da região sul de São José do Rio Preto/SP ficaram sem energia na noite desta segunda-feira (20). Com um calor beirando 40ºC, milhares de casas tiveram que enfrentar o bafo quente vindo da rua sem nem ventilador para rodar. Foi um sufoco que demorou pelo menos quatro horas. Já passava da meia noite quando a energia foi reestabelecida. O apagão começou por volta das 20 horas.

Moradores da região do Jardim Maracanã tentaram entrar em contato com a operadora de energia, CPFL Paulista, mas em vão. A operadora não estabeleceu contato por horas com os clientes, afirmou quem ficou sem energia e ligou na operadora.

A CPFL em resposta ao questionamento do SBT Interior se atentou apenas em assumir que ‘sim’, houve um apagão mas até o fechamento desta edição não deu detalhes do que teria ocorrido. Nos insistimos em saber qual foi o problema que levou milhares de pessoas a ficar sem energia por quatro horas. Aguardamos resposta completa.

Segue posicionamento da CPFL Paulista:

“A CPFL Paulista informa que registrou interrupção de energia em alguns bairros da área sul de São José do Rio Preto, na noite desta segunda-feira, 20. As equipes da distribuidora realizaram as manobras necessárias no sistema e restabeleceram o fornecimento aos clientes ainda na noite de ontem. A companhia destaca que investe constantemente na melhoria e expansão das redes de distribuição e transmissão, o que garante maior robustez ao sistema e diminui as interrupções e falhas de energia. Além de obras de melhoria na rede elétrica, a região está em pleno investimentos de ampliação de duas subestações com a construção da sétima unidade em São José do Rio Preto e outra em Bady Bassit.”

*Informações/SBTInterior