Rio Preto sediará evento educacional em abril no Villa Conte

São esperados docentes de mais de 350 cidades para palestras com Mário Cortella, César Cielo, Eduardo Shinyashiki, Leo Fraiman, Kátia Stocco e Natanael Santos.

São José do Rio Preto sediará nos dias 12 e 13 de abril a ExpoEducare, que chega com o propósito de ser o maior evento de educação do interior paulista. Na programação, atividades gratuitas e palestras fechadas com cobrança de ingressos para Mário Cortella, César Cielo, Eduardo Shinyashiki, Leo Fraiman, Kátia Stocco e Natanael Santos.

A expectativa da organização é receber mais de cinco mil pessoas entre professores, gestores, secretários e lideranças da área da educação de mais de 350 municípios. O palco do evento é o Villa Conte que receberá 40 estandes, workshops, oficinas, bate-papos e rodas de conversa. Serão mais de 48 horas de atividades gratuitas e abertas a todos os interessados. Já o pacote, que dá direito as seis palestras e certificação, custa de R$ 350 a R$ 450 e está disponível pelo site www.expoeducare.com.br

De acordo com Marcelo Batista, coordenador executivo do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste do Estado de São Paulo (ADE) e um dos colaboradores, o Educare é um movimento que propõe diálogos e reflexões sobre a essência humana, o autoconhecimento e as transformações fomentadas pela força da educação. “A ExpoEducare quer compartilhar conhecimento, tecnologias e experiências revolucionárias na área educacional com todos os participantes, de maneira democrática e multicultural. Por isso, além das palestras que são pagas, fizemos questão de montar uma programação gratuita com visitação aos 40 estandes e inúmeras atividades para promover o diálogo e o intercâmbio de informações e vivências”, afirmou.

Ainda segundo Marcelo Batista, a ExpoEducare reunirá em um espaço criativo e integrado 40 empresas da área da educação, mostrando novas tecnologias e novas questões metodológicas no processo de alfabetização como, por exemplo, a lousa digital. “Trazemos para o evento educacional em Rio Preto questões debatidas em capitais, como São Paulo e Brasília, ajudando os profissionais da região a acessarem esse tipo de conhecimento que, para alguns, ficaria inacessível pela distância e dificuldade de deslocamento”, afirmou.

A ExpoEducare 2023 conta, até o momento, com as seguintes empresas parceiras: Brasil Cultural, Betha, A Fada do Comportamento, Universitário Brasil, Griô, Baobá, Programa Compasso, Aprende Brasil, Saber, Editora do Brasil, C&F Educacional, Sisttech, DSOP Educação Financeira, Universos Editora, VideoMe, Sênior Editora, Nação Móveis, Tecnoimagem, Positivo Tecnologia Educacional, Brink Mobil e Aprender Editora

Mário Sérgio Cortella

É filósofo, escritor, educador e professor universitário com Mestrado e Doutorado em Educação pela PUC-SP, onde é professor da Pós-Graduação em Educação e do Departamento de Teologia e Ciências da Religião. Também é professor-convidado da Fundação Dom Cabral, desde 1997, e o foi no GVPec da Fundação Getúlio Vargas, entre 1998 e 2010. Foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo, tendo, antes, sido Assessor Especial e Chefe de Gabinete do Prof. Paulo Freire. Cortella é autor de várias obras publicadas no campo da Filosofia e da Educação. O palestrante também foi apresentador dos programas de televisão “Diálogos Impertinentes” e “Modernidade”, transmitido em rede nacional pela TV PUC.

Atualmente, Cortella ministra palestras por todo o Brasil, além de escrever regularmente artigos para os principais jornais do país e participar como âncora, debatedor e comentarista de diversos programas de televisão e rádio.

César Cielo

Campeão olímpico, recordista mundial e palestrante. Cesar Cielo é detentor de dois recordes mundiais, 50 e 100 metros livres, coleciona pódios e soma 22 medalhas de Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Hoje, é considerado o maior atleta de todos os esportes do Brasil em Campeonato Mundial com 19 medalhas, sendo 11 delas individuais.

Cielo sempre viu a natação como uma oportunidade de crescer no âmbito pessoal e profissional. Com 16 anos teve a oportunidade de treinar em São Paulo com o nadador Gustavo Borges. Em 2006, teve a oportunidade de fazer uma faculdade nos Estados Unidos com bolsa 100% (Auburn-Alabama). Com 20 anos, teve a oportunidade de vencer as Olímpiadas e se consagrar o primeiro nadador brasileiro a ganhar uma medalha de ouro e Jogos Olímpicos.

Em 2018, se tornou palestrante. Pouco mais de quatro anos nesse mercado, e Cielo já se tornou um palestrante renomado, além de empresário e fundador do Instituto Cesar Cielo. Ministrou mais de 200 palestras, em mais de 10 países e impactou mais de 100 mil colaboradores de empresas. Impactou pelo seu Instituto mais de 5 mil crianças e adolescentes, mostrando que por meio do esporte podemos mudar e melhorar o país.

Eduardo Shinyahiki

É palestrante, consultor organizacional, escritor, conferencista nacional e internacional, especialista em desenvolvimento das Competências de Liderança organizacional, educacional e pessoal e em neurocoaching. Mestre em Neuropsicologia e Liderança Educadora, Eduardo no seu trabalho tem-se dedicado a desenvolver o Poder Pessoal para gerar realização pessoal e profissional através da expansão das competências de liderança, comunicação e inovação, criando novas realidades e resultados. Especializou-se no estudo dos aspectos emocionais, mentais e físicos do ser humano com os profissionais mais renomados nos Estados Unidos, Europa, América do Sul, México e Índia.

Eduardo, presidente do Instituto Eduardo Shinyashiki, com mais de 30 anos de experiência no Brasil e na Europa, é referência em ampliar a autoliderança das pessoas por meio de Palestras, Congressos, Coaching e Treinamentos, para que elas obtenham atuações brilhantes em suas vidas. Colabora periodicamente com artigos para os mais importantes veículos de comunicação do país, é autor dos livros “Viva como Você Quer Viver”, “A Vida é um Milagre” e “Transforme seus Sonhos em Vida”.

Leo Fraiman

Psicoterapeuta, especialista em Psicologia Escolar e mestre em Psicologia Educacional e do Desenvolvimento Humano pela USP. Master em programação Neurolinguística. Escritor de mais de 20 livros, dentre os quais a Metodologia OPEE – Empreendedorismo e Projeto de Vida adotada hoje em mais de 1.300 escolas do Brasil. Consultor em programas de rádio e televisivos nas principais emissoras do país. Palestrante internacional. Foi membro do Comitê Mundial de Educação para a Autonomia, em Paris/França. Foi conferencista na ONU pelo Simpósio Internacional – Formando lideranças para o desenvolvimento futuro, em Genebra/Suíça.

Kátia Stocco

Diretora do Mathema e do Instituto Reúna, ex-secretária de Educação Básica do MEC e ex-membro do Conselho Nacional de Educação, Katia tem mais de 20 anos de atuação na área de Educação. Membro do Movimento pela Base (BNCC – Base Nacional Comum Curricular), ela é doutora e mestre em educação com área de concentração em ensino de Ciências e Matemática pela FEUSP, fez licenciatura e bacharelado em Matemática pela FFCL de Moema e cursos de aperfeiçoamento e especialização em Matemática no IME/USP. Até 1998, Katia foi professora de Matemática no Ensino Médio da rede pública de São Paulo.

Técnica em pesquisa e educação do Centro de Aperfeiçoamento do Ensino de Matemática (CAEM) no Instituto de Matemática e Estatística IME/USP (de 1989 a 1999), também participou de diversos projetos de formação e pesquisa sobre ensino de Matemática, entre eles o Projeto de Formação em Serviço de Professores das Séries Iniciais, financiado pela FAPESP (de 1997 a 2000). Autora de diversas publicações, Katia é referência na área de Ensino de Matemática e suas tecnologias.

Natanel Santos

Palestrante, historiador e pesquisador. Desenvolve trabalhos de pesquisa no campo da historiografia africana, em teses de mestrado, doutorado e pós-doutorado desde 1987. Foi membro fundador e coordenador de pesquisas do Núcleo de Estudos Afro brasileiro da Universidade de Campinas (UNICAMP). Foi membro fundador e coordenador de pesquisas do Nigéria (Núcleo de Estudos Afro brasileiro da Universidade Feevale – Novo Hamburgo/RS). Atual Coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa de Educação, Direitos Humanos e Relações Étnicos Raciais na Faculdade Zumbi dos Palmares/SP.

Diretor da Editora Baobá Educacional. Autor e escritor indicado para o Prêmio WSA – (World Summit Award), premiação global para selecionar e promover os melhores e mais inovadores conteúdo digitais do mundo. Palestrante no Programa Diversidade na Universidade Projetos Inovadores PIC – MEC para implantação da Lei 10639/2003 – 11645/2008. Participante do grupo de trabalho e palestrante para Formação em Estudos sobre a África e afro brasileiro com Promotores no Ministério Público de São Paulo.

Palestrante na Escola Nacional de Magistratura. Pesquisador e Coautor do livro BLACK BOX – ganhador do Leão de Ouro – Cannes/2019 – com Faculdade Zumbi e J.W. Thompson – reconhecido como Dr. Honoris Causa da Faculdade Formação Brasileiro e Internacional de Capelania e da Ordem dos Capelães do Brasil (OCB)/2022.