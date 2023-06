Rio Preto Rodeo Country Bulls terá noite solidária em prol do Hospital de Base

Quarta Solidária do HB, dia 12 de julho, terá como atrações as duplas sertanejas Guilherme & Santigado e Israel & Rodolfo.

O empresário Paulo Emílio realizou, na noite desta terça-feira (14.jun), evento de apresentação do 25º Rio Preto Rodeo Country Bulls, que acontece de 12 a 16 de julho. Como em anos anteriores, este que é um dos maiores rodeios do Brasil reserva a Quarta Solidária em prol do Hospital de Base (HB) de Rio Preto.

A diretora do HB, Dra. Amália Tieco, e o superintendente da Funfarme, Robson Pádua, prestigiaram o evento e agradeceram Paulo Emílio e sua esposa, Lívia, pela parceria.

A Quarta Solidária do HB, dia 12 de julho, terá como atrações as duplas sertanejas Guilherme & Santigado e Israel & Rodolfo. Toda a renda desta noite será revertida para o custeio dos atendimentos dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do hospital.

Desde já, os ingressos (R$ 20,00) podem ser adquiridos no Setor de Alianças Estratégicas do HB, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, número 5.544, no bairro Vila São José. Mais informações pelos telefones (17) 99719-7709 e (17) 99637-9873.