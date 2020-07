Rio Preto registra mais sete mortes por coronavírus

O coeficiente de incidência é de 1.038 casos a cada 100 mil habitantes.

São José do Rio Preto confirmou na tarde desta segunda-feira, 13, mais 142 casos positivos de coronavírus e sete novas mortes causadas pela doença. Com as atualizações, o município possui 4.783 infectados e 137 óbitos.

De acordo com o secretário de Saúde, Aldenis Borim, 31. 450 pacientes com estado gripal foram atendidos. Deste total, 22.107 foram testados e 17.309 receberam resultados negativos.

Ao todo, 2.884 moradores infectados pelo novo coronavírus estão curados, representando 60%. O coeficiente de incidência é de 1.038 casos a cada 100 mil habitantes.