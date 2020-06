Rio Preto reabre Shoppings nesta segunda-feira

Salões de Belezas organizam protesto para esta segunda; o prefeito Edinho optou em implantar a Fase 2 (controle, fase de atenção, com eventuais liberações).

A Segunda-feira começa agitada com reabertura do comércio em Rio Preto com protestos de setores que ainda enfrentam restrições para funcionar. O prefeito Edinho optou em começar o mês de junho na Fase 2 (controle, fase de atenção, com eventuais liberações, em determinações elaboradas pelo Governo de São Paulo para os próximos dias.

Primeiro dia de junho começa com comércio de rua e shoppings centers abertos em Rio Preto, mas também com protestos logo pela manhã. Profissionais que atuam em salões de cabeleireiro, barbearias, manicures e esteticistas prometem barulho na porta da Prefeitura de Rio Preto, a partir das 9h.

Fora do grupo de atividades liberadas pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), os manifestantes querem que o prefeito Edinho Araújo (MDB) se valha do artigo 7 do decreto estadual e amplie a retomada na cidade.

O governo municipal já sinalizou que isso deve ocorrer em 14 dias. Sua assessoria jurídica justifica que precisa de mais tempo para entender até onde vai a autonomia dos prefeitos para flexibilizar dentro do decreto que colocou Rio Preto na Fase 2 de reabertura.

Os shoppings de Rio Preto passaram o domingo em plena faxina para retomar as atividades nesta segunda. Sem cinema e sem praça de alimentação, os centros de compra estão autorizados a funcionar entre 15h e 19h, com uma série de medidas preventivas.

O Iguatemi, por exemplo, enviou comunicado aos lojistas com cartilha contendo orientações sanitárias e vendendo otimismo. “É com muita alegria que informamos o retorno da operação. Agradecemos a parceria nas últimas semanas e estamos animados com a reabertura”, escreveu em circular interna.

Na ruas, as lojas vão, enfim, poder autorizar a entrada dos clientes, mas também com horário restrito. Nesta primeira fase da flexibilização da quarentena, o funcionamento será das 9h às 13.

A Cobrança de Área Azul em Rio Preto, que estava suspensa desde que a quarentena foi decretada em março, volta a operar normalmente nesta segunda-feira, dia 1º. (DL News)