RIO PRETO – Bebê de 9 meses é acolhida pelo Conselho Tutelar após mãe ser encontrada embriagada

Policiais militares abordaram a mulher, que desacatou a equipe. Ela foi encaminhada para Delegacia de Defesa da Mulher, em São José do Rio Preto (SP).

Uma bebê de nove meses foi acolhida pelo Conselho Tutelar após a mãe, que estava embriagada, ser encontrada caída no chão, em uma rua do bairro Jardim Ouro Verde, em São José do Rio Preto (SP), na tarde da última sexta-feira (19).

Segundo boletim de ocorrência, os policiais militares encontraram a criança em um carrinho, encostado na sarjeta; ao se aproximarem da mulher de 32 anos, que estava caída na calçada, ela teria começado a xingar os PMs e apresentava os sinais de embriaguez.

De acordo com registro policial, como a suspeita se alterava cada vez mais, foi necessário algemá-la para preservar a segurança da criança. O Conselho Tutelar daquela cidade acolheu a bebê e iniciará o procedimento para encontrar algum familiar responsável.

A mãe foi encaminhada para a Delegacia da Defesa da Mulher e responderá por desacato. (G1)