Rio Preto anuncia dissolução do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus 

A Prefeitura de São José do Rio Preto/SP anunciou nesta quarta-feira (24.nov) a dissolução do Comitê Gestor de Enfrentamento ao Coronavírus. Composto por secretários, assessores, médicos e pesquisadores, ele foi criado para nortear as ações de proteção e sanitárias contra a Covid-19.

De acordo com o Secretário de Saúde, Aldenis Borim, a atitude foi tomada porque os integrantes do Comitê precisam retornar para suas atividades. “Obviamente, vou continuar chamando um ou outro para conversar, mas não necessariamente toda a equipe. A pandemia está sob controle, mas não acabou”, explicou Borim.

A Prefeitura de Rio Preto também anunciou o cancelamento do carnaval 2022. Eventos particulares estão autorizados a acontecer.

“Tudo começou com o carnaval. Ele é muito perigoso nesse momento, porque existem cidades com menos de 30% de pessoas vacinadas. Por isso, decidimos que não é o momento de liberamos o carnaval público”, disse Aldenis Borim.

Ainda segundo o Secretário de Saúde, o número de casos positivos e de mortes por coronavírus diminuíram nos últimos meses, mas a quantidade de moradores que não voltaram para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 preocupa.

“Temos 33 mil pessoas em atraso da segunda dose. Isso é perigoso. A pessoa precisa tomar a segunda dose. Isso pode recrudescer o número de casos”, contou.

