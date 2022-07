Rigoni fica fora de treino e é liberado pelo São Paulo para finalizar saída 

Argentino tem venda encaminhada para clube dos Estados Unidos.

O São Paulo liberou Emiliano Rigoni para resolver os detalhes finais da transferência para o Austin FC. O clube dos Estados Unidos formalizou no início da semana uma proposta para o Tricolor na casa dos 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões) e encaminhou o negócio.

O argentino não treinou com o grupo na quarta-feira e ficou fora do grupo que atua nesta quinta, contra o América-MG, no Morumbi, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A rescisão de Rigoni foi encaminhada para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O argentino deve ter o encerramento de contrato publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da entidade no máximo até o fim da semana.

Rigoni soma 70 jogos e 13 gols com a camisa do São Paulo. Depois de um início com protagonismo no ano passado, o argentino perdeu espaço com Rogério Ceni após cair de desempenho em 2022.

Na atual temporada, entrou em campo 32 vezes e anotou dois gols. Rigoni não joga desde 7 de julho, quando entrou na parte final da vitória sobre a Universidad Católica, no Morumbi, pela Sul-Americana.

Próximo compromisso

O São Paulo volta a campo no próximo domingo (31.jul), às 16h, na Arena da Baixada, quando enfrenta o Athletico-PR, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.