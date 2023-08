RIFA DO FUSCÃO – Voluntários locais do Hospital de Amor de Barretos lançam campanha

Iniciada as vendas da rifa do Fuscão em prol do Hospital de Amor de Barretos. O coordenador regional de captação de recursos, Antônio Carlos Curte e o presidente do Clube do Fusca na cidade, Douglas Lisboa, anunciaram neste domingo por meio de um vídeo que está sendo veiculado nas redes sociais e grupos de whatsApp o início das vendas dos números da rifa de um Fuscão.

Antonio Curti diz no vídeo que a exemplo do ano passado, que aconteceu a rifa do Fusca verde, o mesmo empresário que doou o veículo, repetiu o ato nesta semana com a compra e doação de um Fuscão Branco. “No ano passado conseguimos enviar ao Hospital quase 100 mil reais e queremos repetir a dose neste ano, já que sabemos que o Hospital está sempre precisando muito de recursos. Cada número da rifa custa apenas R$10. Vamos colaborar”, pede curti.

Já o presidente do Clube do Fusca de Votuporanga, Douglas Lisboa, disse que sua entidade mais uma vez apoia a causa. “Devido ao sucesso da rifa do ano passado, um empresário aqui da cidade solicitou para que eu comprasse um Fusca e ele doou novamente ao Hospital de Barretos. Estamos dando início as vendas dos bilhetes da rifa. Desta vez o sorteio será pela Loteria Federal no dia 25 de novembro de 2023. Aqueles que se interessarem em comprar podem passar um PIX direto para a conta bancária do Hospital de Barretos, por meio da chave: leilao@hcancerbarretos.com.br”.

Douglas Lisboa explicou que aqueles que fizerem o PIX devem repassar o comprovante por meio de wathsApp para ele ou para o Curte para que os cupons sejam enviados ao Hospital para que seja feita a contabilização e outra cópia será enviada ao participante para que ele possa acompanhar o sorteio.

Contatos:

Antonio Carlos Curte: (17) 98131 8677

Douglas Lisboa (!7) 99767-8491