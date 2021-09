Ridendo, Castigat Mores

Por Antoninho Rapassi –

A frase latina acima, traduzida para o bom português significa: “Rindo, castigam-se os costumes”. Então, vamos apelar para as jocosidades da vida e, dando risadas pouparemos o sofrido coração das mazelas que ora nos infelicitam e andam dando tantos aborrecimentos e preocupações à nossa paciência. Quem pensou nas ousadas arbitrariedades daquela suprema corte togada, acertou em cheio.

Na semana passada, em meio a um fogaréu de provocações na Praça dos 3 Poderes e entre estes mesmos 3 Poderes, as pessoas sensatas começaram a duvidar na manutenção do tão decantado “estado democrático de Direito”. A fim de preservar o bom andamento da carruagem, o ex-presidente Michel Temer abandonou por horas o seu convívio com a Marcela e reuniu-se com o ministro que tem protagonizado as últimas escaramuças, mandando prender um presidente de partido político, cerceando direitos constitucionais do presidente da República e realmente desmonetizando programas políticos que sufragam corajosamente a liberdade da imprensa e perseguindo sem brandura outras liberdades ainda praticadas. De ânimo tão acirrado, o togado nos dá a impressão de estar fazendo sempre como os pavões, que só se preocupam com as penas…

Por ter sido ele, Michel Temer quem indicou o ministro que é alvo de uma revolta generalizada na sociedade verde-amarela, achou por bem induzi-lo a propor um armistício a fim de pacificar as partes políticas envolvidas numa emaranhada teia de perseguições. Perseguições togadas que passam muito ao longe dos parâmetros constitutivos do próprio judiciário. Mas, não existe quem acredite na ideia de uma remota conciliação entre as partes litigantes, porque agora como culpar o vento pela desordem feita, se foi o togado quem deixou a janela aberta?

Entronizado no altar do STF, o sacrossanto e intocável ministro aciona uma metralhadora em forma de caneta, que demarca e restringe cada vez mais, as atribuições do presidente da República, sem que seja molestado. Falta somente ser canonizado pelo Papa Francisco.

Certa vez, disseram-me que nunca houve um santo que usasse óculos. Neste momento, porém, surge o primeiro que, além de não usar óculos também não tem cabelo e é por isso, um diabólico santo careca.

Americana – Agosto de 2021