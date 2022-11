Richarlison volta aos treinos no Tottenham a 16 dias da estreia do Brasil na Copa do Mundo 

Brasileiro se recupera de uma lesão na panturrilha sofrida no meio de outubro.

O atacante Richarlison voltou na última terça-feira (8.nov) aos treinos no Tottenham Hotspurs, 16 dias antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo.

Convocado por Tite para o Mundial do Catar, o Pombo não joga desde 16 de outubro, quando sofreu uma lesão na panturrilha. A seleção brasileira estreia no Grupo G no dia 24 de novembro, contra a Sérvia. Depois, jogará contra a Suíça, dia 28, e Camarões, dia 2 de dezembro.

“Richarlison esteve de volta aos treinos ontem (terça). Estamos muito felizes em vê-lo novamente conosco”, afirmou o técnico dos Spurs, Antonio Conte.

O atacante brasileiro não deverá jogar pelo Tottenham até a pausa da temporada inglesa para a Copa do Mundo. Os Spurs enfrentam o Leeds United no sábado, pelo Campeonato Inglês.

Os 26 jogadores convocados por Tite se reúnem na próxima segunda-feira em Turim, para iniciar os treinamentos para a Copa, no CT da Juventus. A viagem para o Catar está marcada para o dia 19 de novembro.